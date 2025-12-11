Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

Элина Чигис
11 декабря 2025, 13:19
80
Стилист Галина Денисюк дала советы украинским красавицам.
Галина Денисюк - новое интервью
Галина Денисюк - новое интервью / коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Какие цвета нарядов актуальны для новогодней ночи
  • Галина Денисюк дала советы

Новый год 2026 - это год Огненной Лошади, поэтому выбор цветов для праздничного образа имеет особое значение. По словам стилиста Галины Денисюк, именно оттенки помогают создать настроение, передать энергию праздника и подчеркнуть символику года. Образы могут быть смелыми, нежными или сдержанно роскошными - главное, чтобы цвет работал на гармонию и внутреннюю уверенность.

видео дня

Огненные оттенки: красный, терракотовый, бордо

Это главные цвета года, ведь они буквально передают темперамент и движение Огненной Лошади. Такие оттенки никогда не проходят незамеченными и создают атмосферу силы и праздничности. Галина Денисюк отмечает, что они подходят женщинам с любым типом внешности - вопрос лишь в правильном оттенке. Можно выбирать платья из шелка, атласа, бархата или костюмы с ярким акцентом.

"Огненные тона заряжают и делают образ выразительным. В них есть драйв, тепло и праздничный характер. Особенно ярко смотрятся красный шелк, бордо, бархат или терракотовый сатиновый наряды, которые подчеркивают настроение ночи и придают женщине уверенности", - сказала Галина Денисюк.

Образ для новогодней ночи
Образ для новогодней ночи / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Золото

Золотой - главный фаворит встречи 2026 года. Он символизирует роскошь, теплоту, внутренний свет и торжественность. Этот цвет может быть как максимально ярким, так и нежным, пастельным - в зависимости от стиля и характера женщины. Золото прекрасно смотрится на платьях, топах, брючных костюмах и даже на минималистичных украшениях.

"Золото ассоциируется с богатством, теплом и праздничностью. Оно сразу задает тон образу. И активный глянцевый блеск, и спокойное матовое золото работают безупречно, делают лук более праздничным и гармоничным", - рассказала стилист.

Золотой оттенок всегда привлекает внимание
Золотой оттенок всегда привлекает внимание / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Медь и карамель

Эти оттенки - продолжение огненной гаммы, но более мягкие и изящные. Медь добавляет благородства, карамель - теплоты. Они подходят как брюнеткам, так и блондинкам, а еще прекрасно сочетаются с кремовыми, черными и золотыми акцентами. Такие тона идеальны для женщин, которые хотят элегантный, сдержанный, но одновременно эффектный новогодний образ.

"Медные платья, топы или аксессуары создают очень благородный эффект. Медь - это о тепле, женственности и благородстве. Она не кричит, но привлекает внимание. Это один из самых благородных металлических оттенков, которые красиво подчеркивают кожу и текстуру ткани", - пояснила Галина.

Изысканная юбка для новогодней ночи
Изысканная юбка для новогодней ночи / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Глубокие коричневые и шоколадные

Это цвета стабильности, глубины и внутренней силы. Они подходят женщинам, которые хотят избежать чрезмерной яркости, но все же стремятся оставаться в тренде и соответствовать символике года. Такие оттенки легко сочетаются с золотыми и медными элементами, а также с кремовыми вещами и теплыми аксессуарами.

"Шоколадные оттенки - это отличный вариант для тех, кто чувствует себя комфортнее в спокойных цветах. Они добавляют образу благородства, сдержанной роскоши и глубины. Это выбор женщины, которая уверена в себе и своем стиле", - добавила эксперт.

Изысканное платье в шоколадном оттенке
Изысканное платье в шоколадном оттенке / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Молочный и кремовый

Светлые теплые цвета создают нежное, мягкое и одновременно праздничное настроение. Они прекрасно работают в сочетании с металлической гаммой, особенно с золотом и медью. Кремовые и молочные оттенки подходят женщинам, которые хотят выглядеть нежно, легко и элегантно, но без чрезмерного блеска.

"Кремовые платья с золотыми или медными акцентами - это сочетание, которое почти невозможно испортить. Оно создает очень светлый, теплый и праздничный образ. Такой цвет подходит тем, кто хочет мягкую женственность с легким сиянием", - отметила стилист.

Элегантное сочетание кремового и чороного оттенков
Элегантное сочетание кремового и черного оттенков / фото: пресс-служба Галины Денисюк

Черный как акцент

Несмотря на то, что год насыщен огненными и теплыми оттенками, черный остается универсальным и стильным решением. В новогоднем образе он может стать фоном, который выгодно подчеркнет яркие детали, или самостоятельной классической основой, дополненной роскошными металлическими элементами.

"Черный - это база, которая всегда работает безотказно. Его можно "зажечь" золотыми или красными деталями. На контрасте он выглядит еще эффектнее, а образ получается очень современным и элегантным", - сказала Галина Денисюк.

Платье черного цвета с яркими аксессуарами с яркими аксессуарами
Платье черного цвета с яркими аксессуарами / фото: пресс-служба Галины Денисюк

О персоне: Галина Денисюк

Галина Денисюк - fashion-стилист, дизайнер одежды, блогер.

С 2017 по 2019 год получила квалификацию визажиста, что стало важным этапом в ее карьере. С 2020 года Галина активно начала интересоваться модой и стилем, изучая тенденции и углубляя свои знания в этой сфере.

В 2024 году Галина создала блог в Instagram, где делится своим опытом и советами в сфере стилистики, а также работает с клиентами, помогая им в создании непревзойденных образов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стилист Новогодняя ночь одежда Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:27Украина
Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

14:01Мир
Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Последние новости

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могу планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

Реклама
12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

12:52

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

Реклама
11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

Реклама
07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять