Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

Галина Денисюк - новое интервью / коллаж: Главред

Новый год 2026 - это год Огненной Лошади, поэтому выбор цветов для праздничного образа имеет особое значение. По словам стилиста Галины Денисюк, именно оттенки помогают создать настроение, передать энергию праздника и подчеркнуть символику года. Образы могут быть смелыми, нежными или сдержанно роскошными - главное, чтобы цвет работал на гармонию и внутреннюю уверенность.

Огненные оттенки: красный, терракотовый, бордо

Это главные цвета года, ведь они буквально передают темперамент и движение Огненной Лошади. Такие оттенки никогда не проходят незамеченными и создают атмосферу силы и праздничности. Галина Денисюк отмечает, что они подходят женщинам с любым типом внешности - вопрос лишь в правильном оттенке. Можно выбирать платья из шелка, атласа, бархата или костюмы с ярким акцентом.

"Огненные тона заряжают и делают образ выразительным. В них есть драйв, тепло и праздничный характер. Особенно ярко смотрятся красный шелк, бордо, бархат или терракотовый сатиновый наряды, которые подчеркивают настроение ночи и придают женщине уверенности", - сказала Галина Денисюк.

Образ для новогодней ночи / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Золото

Золотой - главный фаворит встречи 2026 года. Он символизирует роскошь, теплоту, внутренний свет и торжественность. Этот цвет может быть как максимально ярким, так и нежным, пастельным - в зависимости от стиля и характера женщины. Золото прекрасно смотрится на платьях, топах, брючных костюмах и даже на минималистичных украшениях.

"Золото ассоциируется с богатством, теплом и праздничностью. Оно сразу задает тон образу. И активный глянцевый блеск, и спокойное матовое золото работают безупречно, делают лук более праздничным и гармоничным", - рассказала стилист.

Золотой оттенок всегда привлекает внимание / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Медь и карамель

Эти оттенки - продолжение огненной гаммы, но более мягкие и изящные. Медь добавляет благородства, карамель - теплоты. Они подходят как брюнеткам, так и блондинкам, а еще прекрасно сочетаются с кремовыми, черными и золотыми акцентами. Такие тона идеальны для женщин, которые хотят элегантный, сдержанный, но одновременно эффектный новогодний образ.

"Медные платья, топы или аксессуары создают очень благородный эффект. Медь - это о тепле, женственности и благородстве. Она не кричит, но привлекает внимание. Это один из самых благородных металлических оттенков, которые красиво подчеркивают кожу и текстуру ткани", - пояснила Галина.

Изысканная юбка для новогодней ночи / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Глубокие коричневые и шоколадные

Это цвета стабильности, глубины и внутренней силы. Они подходят женщинам, которые хотят избежать чрезмерной яркости, но все же стремятся оставаться в тренде и соответствовать символике года. Такие оттенки легко сочетаются с золотыми и медными элементами, а также с кремовыми вещами и теплыми аксессуарами.

"Шоколадные оттенки - это отличный вариант для тех, кто чувствует себя комфортнее в спокойных цветах. Они добавляют образу благородства, сдержанной роскоши и глубины. Это выбор женщины, которая уверена в себе и своем стиле", - добавила эксперт.

Изысканное платье в шоколадном оттенке / фото: instagram.com/myxmyofficial/

Молочный и кремовый

Светлые теплые цвета создают нежное, мягкое и одновременно праздничное настроение. Они прекрасно работают в сочетании с металлической гаммой, особенно с золотом и медью. Кремовые и молочные оттенки подходят женщинам, которые хотят выглядеть нежно, легко и элегантно, но без чрезмерного блеска.

"Кремовые платья с золотыми или медными акцентами - это сочетание, которое почти невозможно испортить. Оно создает очень светлый, теплый и праздничный образ. Такой цвет подходит тем, кто хочет мягкую женственность с легким сиянием", - отметила стилист.

Элегантное сочетание кремового и черного оттенков / фото: пресс-служба Галины Денисюк

Черный как акцент

Несмотря на то, что год насыщен огненными и теплыми оттенками, черный остается универсальным и стильным решением. В новогоднем образе он может стать фоном, который выгодно подчеркнет яркие детали, или самостоятельной классической основой, дополненной роскошными металлическими элементами.

"Черный - это база, которая всегда работает безотказно. Его можно "зажечь" золотыми или красными деталями. На контрасте он выглядит еще эффектнее, а образ получается очень современным и элегантным", - сказала Галина Денисюк.

Платье черного цвета с яркими аксессуарами / фото: пресс-служба Галины Денисюк

О персоне: Галина Денисюк Галина Денисюк - fashion-стилист, дизайнер одежды, блогер. С 2017 по 2019 год получила квалификацию визажиста, что стало важным этапом в ее карьере. С 2020 года Галина активно начала интересоваться модой и стилем, изучая тенденции и углубляя свои знания в этой сфере. В 2024 году Галина создала блог в Instagram, где делится своим опытом и советами в сфере стилистики, а также работает с клиентами, помогая им в создании непревзойденных образов.

