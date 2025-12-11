Укр
Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу России

Анна Ярославская
11 декабря 2025, 07:14
В Дорогобуже также вспыхнул пожар на стратегическом объекте.
Атака дронов на РФ
Дроны атаковали РФ / Коллаж: Главред, фото: Astra, Exilenova+

Кратко:

  • Дроны атаковали объекты в России
  • В Великом Новгороде под удар попал химический гигант ПАО "Акрон"
  • В Смоленской области атака пришлась на город Дорогобуж
  • На обеих локациях зафиксированы пожары

В ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Россию. Взрывы прогремели в городе Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод. Также была атакован город Дорогобуж в Смоленской области РФ.

Как сообщает украинский Telegram-канал Exilenova+ в Великом Новгороде был атакован химический завод Акрон.

Предприятие является одним из крупнейших химических производств России, а часть его продукции и сырья имеет двойное назначение, в частности используется как ключевой компонент в производстве взрывчатых веществ.

Великий Новгород, момент прилета по ПАО Акрон
Великий Новгород, момент прилета по ПАО Акрон / Фото: t.me/exilenova_plus

Жители города сообщали о звуках взрывов и пролете дронов в течение ночи. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом.

Фото: t.me/exilenova_plus
Фото: t.me/exilenova_plus
Фото: t.me/exilenova_plus
Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор Новгородской области Александр Дронов около четырех часов утра подтвердил факт атаки, заявив о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Смотрите видео - В Великом Новгороде прогремели взрывы:

Атака на Великий Новгород

Справка. ПАО "Акрон" — флагманское предприятие Группы, расположенное в Северо-Западном регионе России. Производственные мощности ПАО "Акрон" введены в строй в 1960–1980-х годах и впоследствии модернизированы в 1990–2000-х годах. Несколько современных производств было построено в 2006–2016 годах. С 2017 года началась новая волна модернизации действующих производств и строительства новых в рамках обновленной стратегии развития Группы до 2025 года. ПАО "Акрон" производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты.

В состав ПАО "Акрон" также входит обособленное структурное подразделение, которое осуществляет управление парком железнодорожных вагонов для перевозки сырья на производства Группы и готовой продукции потребителям на внутреннем рынке и к морским портам. ОСП ПАО "Акрон" использует более 1 700 собственных вагонов и цистерн, а также привлекает арендованный подвижной состав в количестве более 2 тыс. вагонов.

Также ночью был атакован город Дорогобуж в Смоленской области. Возник пожар. Как пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, под атакой было предприятие ПАО "Дорогобуж". Это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции.

Атака на Дорогобуж
Атака на Дорогобуж / Фото: Astra

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что была атакована ТЭЦ в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Это одна из энергетических станций региона с комбинированной выработкой тепла и электричества.

"Это теплоэлектроцентраль электрической мощностью около 90 МВт и тепловой свыше 240 Гкал/час, которая обеспечивает энергоснабжение промышленных объектов и жилищной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Атака на Дорогобуж в Смоленской области:

Скриншот

Атака по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря в Чечне произошла массированная атаку неизвестных беспилотников. Сильно повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе.

Этой же ночью в городе Ливны Орловской области в ночь на 2 декабря вспыхнул крупный пожар после пролета и взрывов неизвестных дронов. Местные жители сообщали, что загорелась территория нефтеперерабатывающего предприятия.

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.

В регионе расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который относится к нефтяной компании Роснефть, находящейся под санкциями США.

Как пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, в России прекратил переработку нефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

В ночь на 9 декабря о взрывах сообщали жители Чебоксар. Предположительной целью атаки могла быть ТЭЦ-2.

Как удары России повлияют на завершение войны: мнение эксперта

По мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.

В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

