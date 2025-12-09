В Чебоксарах - взрывы и 'прилеты': что могло стать целью атаки дронов

Минобороны РФ не упомянуло о Чувашии в своем отчете.

Минобороны РФ заявило о перехвате 121 дрона / Коллаж: Главред, фото: supernova_plus

Кратко:

В Чебоксарах прогремели по меньшей мере два взрыва

Целью атаки могла быть ТЭЦ-2

Вице-премьер Чувашии подтвердил повреждения жилых домов и сообщил о 9 пострадавших

В ночь на 9 декабря страна-агрессор Россия снова была под атакой беспилотников. О взрывах сообщали жители Чебоксар. Минобороны РФ о дронах в Чувашии в своем отчете не упоминало.

В Чебоксарах заявляют о как минимум двух взрывах с интервалом в 20 минут.

Как пишет мониторинговый канал Supernova+, предположительной целью атаки могла быть ТЭЦ -2.

"ТЭЦ-2 — крупнейшая тепловая электростанция в Чувашии. Установленная электрическая мощность ~ 460 МВт. Она обеспечивает электроэнергией и теплом значительную часть города Чебоксары: жилые районы, социальные учреждения, а также промышленные предприятия", - говорится в сообщении.

В Чебоксарах под удар могла попасть ТЭЦ / Фото: supernova_plus

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов заявил, что в результате прилета БпЛА в Чебоксарах повреждены жилые дома.

"В результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до 9 человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

Атака дронов на Чебоксары / Фото: supernova_plus

Тем временем Минобороны РФ отчиталось о 121 якобы сбитом и перехваченном беспилотнике, большинство которых – над Белгородской областью (49) и временно оккупированным Крымом (22). Чувашии в отчете не было.

Местные паблики пишут о перекрытии движения на трех участках.

В аэропорту Чебоксар вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Также в одном из пабликов заявляют о повреждении одного из домов на проспекте Ивана Яковлева №6.

Российский Telegram-канал Astra отмечает, что жилой дом расположен в приблизительно 450 метрах от предприятия АО ВНИИР Прогресс. Там также находится Филиал ПАО Россети Волга — Чувашэнерго.

"ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Атаки дронов в Чебоксарах

Как писал Главред, в ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. Беспилотники атаковали завод электроники "ВНИИР-Прогресс", который производит электронику для российских беспилотников и ракет.

Отметим, что "ВНИИР-Прогресс" уже не раз становился целью атаки дронов. 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие "ВНИИР-Прогресс". Тогда завод временно приостановило работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод "ВНИИР-Прогресс".

Как удары России повлияют на завершение войны: мнение эксперта

По мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.

В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.

