В Чебоксарах - взрывы и 'прилеты': что могло стать целью атаки дронов

Кратко:
- В Чебоксарах прогремели по меньшей мере два взрыва
- Целью атаки могла быть ТЭЦ-2
- Вице-премьер Чувашии подтвердил повреждения жилых домов и сообщил о 9 пострадавших
В ночь на 9 декабря страна-агрессор Россия снова была под атакой беспилотников. О взрывах сообщали жители Чебоксар. Минобороны РФ о дронах в Чувашии в своем отчете не упоминало.
В Чебоксарах заявляют о как минимум двух взрывах с интервалом в 20 минут.
Как пишет мониторинговый канал Supernova+, предположительной целью атаки могла быть ТЭЦ -2.
"ТЭЦ-2 — крупнейшая тепловая электростанция в Чувашии. Установленная электрическая мощность ~ 460 МВт. Она обеспечивает электроэнергией и теплом значительную часть города Чебоксары: жилые районы, социальные учреждения, а также промышленные предприятия", - говорится в сообщении.
Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов заявил, что в результате прилета БпЛА в Чебоксарах повреждены жилые дома.
"В результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до 9 человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.
Тем временем Минобороны РФ отчиталось о 121 якобы сбитом и перехваченном беспилотнике, большинство которых – над Белгородской областью (49) и временно оккупированным Крымом (22). Чувашии в отчете не было.
Местные паблики пишут о перекрытии движения на трех участках.
В аэропорту Чебоксар вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
Также в одном из пабликов заявляют о повреждении одного из домов на проспекте Ивана Яковлева №6.
Российский Telegram-канал Astra отмечает, что жилой дом расположен в приблизительно 450 метрах от предприятия АО ВНИИР Прогресс. Там также находится Филиал ПАО Россети Волга — Чувашэнерго.
"ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.
Атаки дронов в Чебоксарах
Как писал Главред, в ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. Беспилотники атаковали завод электроники "ВНИИР-Прогресс", который производит электронику для российских беспилотников и ракет.
Отметим, что "ВНИИР-Прогресс" уже не раз становился целью атаки дронов. 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие "ВНИИР-Прогресс". Тогда завод временно приостановило работу.
5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод "ВНИИР-Прогресс".
Как удары России повлияют на завершение войны: мнение эксперта
По мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.
В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.
