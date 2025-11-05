Российские элиты могут выступить против войны только при одном условии - Тука

О чем сказал Тука:
- Элиты России вряд ли смогут устранить Путина
- Усиление обстрелов Москвы могут побудить их давить на Путина для окончания войны
- Для изменения настроений в России нужны системные атаки
Если массированные удары по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на российского диктатора и военного преступника Путина для прекращения войны против Украины. Об этом в колонке для Главреда рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"На российские элиты также не стоит рассчитывать - я пессимистично оцениваю их способность устранить Путина. Более вероятно, что в случае интенсивных и частых атак на Москву или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну, а не искать способы его устранить", - отметил он.видео дня
Тука подчеркнул, что Москва последней почувствует нехватку топлива. Дефицит уже наблюдается на Дальнем Востоке и в 13 регионах введены ограничения на продажу, поэтому если дефицит распространится по всей стране, ресурсы сконцентрируются на столице.
"Впрочем, если нам удастся хотя бы дважды или трижды попасть в определенные объекты непосредственно в Москве, это будет иметь огромное значение для многих стран, причем и партнеров Украины, и союзников России", - добавляет он.
Тука подчеркнул, что попадания по Москве могли бы сломать миф о ее недосягаемости и изменить поведение ряда государств, например, Индии или даже Венгрии.
"Да, уже прилетало в Москва-Сити и Сенатский дворец Кремля, но тогда все ограничилось вопросом москвичей "а где наша ПВО?", и на том все закончилось", - привел пример он.
Чтобы изменить настроения в России, нужны системные удары, которых сейчас у нас нет. Поэтому, по его мнению, ограниченные мощные средства лучше направить не по Кремлю, а по российскому генштабу или научно-исследовательским предприятиям, работающим на Минобороны РФ.
Какие приоритетные цели для ударов Украины по России - мнение эксперта
Как писал Главред, политический и экономический аналитик Тарас Загородний отметил, что среди наиболее обсуждаемых целей для ударов по России фигурирует так называемый "ямальский крест" - узловая точка пересечения магистральных газопроводов.
В то же время, по его словам, реализация такого сценария в первую очередь зависит от технических возможностей Украины, в частности от объема производства ракет, ведь подобные объекты в РФ тщательно охраняются и прикрываются ПВО. Поражение энергетических и транспортных узлов, по мнению эксперта, могло бы оказать ощутимое экономически-политическое давление на Москву.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 ноября Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку по территории России и по военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 5 ноября жители российского Орла сообщали о взрывах - под удар дронов попала местная ТЭЦ. Менее чем в километре от нее расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", которое занимается изготовлением техники для ремонта, обслуживания и эвакуации военной техники.
Кроме того, 2 ноября украинские беспилотники атаковали черноморский порт Туапсе в России. Как сообщает Reuters, по состоянию на 5 ноября стало известно, что из-за последствий атаки порт приостановил экспорт топлива.
Другие новости:
- Когда Украина перейдет с копеек на шаги - в НБУ назвали конкретный срок
- Анджелину Джоли забрали в ТЦК в Николаевской области: опубликовано видео
- "Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопросы об отступлении
О персоне: Георгий Тука
Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред