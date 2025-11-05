Укр
Российские элиты могут выступить против войны только при одном условии - Тука

Юрий Берендий
5 ноября 2025, 19:04
Российская элита вряд ли устранит Путина, поэтому принудить Кремль к миру могут только системные удары по критической инфраструктуре, отметил Тука.
При каком условии в России могут выступить против войны

О чем сказал Тука:

  • Элиты России вряд ли смогут устранить Путина
  • Усиление обстрелов Москвы могут побудить их давить на Путина для окончания войны
  • Для изменения настроений в России нужны системные атаки

Если массированные удары по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на российского диктатора и военного преступника Путина для прекращения войны против Украины. Об этом в колонке для Главреда рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"На российские элиты также не стоит рассчитывать - я пессимистично оцениваю их способность устранить Путина. Более вероятно, что в случае интенсивных и частых атак на Москву или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну, а не искать способы его устранить", - отметил он.

Тука подчеркнул, что Москва последней почувствует нехватку топлива. Дефицит уже наблюдается на Дальнем Востоке и в 13 регионах введены ограничения на продажу, поэтому если дефицит распространится по всей стране, ресурсы сконцентрируются на столице.

"Впрочем, если нам удастся хотя бы дважды или трижды попасть в определенные объекты непосредственно в Москве, это будет иметь огромное значение для многих стран, причем и партнеров Украины, и союзников России", - добавляет он.

Тука подчеркнул, что попадания по Москве могли бы сломать миф о ее недосягаемости и изменить поведение ряда государств, например, Индии или даже Венгрии.

"Да, уже прилетало в Москва-Сити и Сенатский дворец Кремля, но тогда все ограничилось вопросом москвичей "а где наша ПВО?", и на том все закончилось", - привел пример он.

Чтобы изменить настроения в России, нужны системные удары, которых сейчас у нас нет. Поэтому, по его мнению, ограниченные мощные средства лучше направить не по Кремлю, а по российскому генштабу или научно-исследовательским предприятиям, работающим на Минобороны РФ.

Какие приоритетные цели для ударов Украины по России - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический аналитик Тарас Загородний отметил, что среди наиболее обсуждаемых целей для ударов по России фигурирует так называемый "ямальский крест" - узловая точка пересечения магистральных газопроводов.

В то же время, по его словам, реализация такого сценария в первую очередь зависит от технических возможностей Украины, в частности от объема производства ракет, ведь подобные объекты в РФ тщательно охраняются и прикрываются ПВО. Поражение энергетических и транспортных узлов, по мнению эксперта, могло бы оказать ощутимое экономически-политическое давление на Москву.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 ноября Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку по территории России и по военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 5 ноября жители российского Орла сообщали о взрывах - под удар дронов попала местная ТЭЦ. Менее чем в километре от нее расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", которое занимается изготовлением техники для ремонта, обслуживания и эвакуации военной техники.

Кроме того, 2 ноября украинские беспилотники атаковали черноморский порт Туапсе в России. Как сообщает Reuters, по состоянию на 5 ноября стало известно, что из-за последствий атаки порт приостановил экспорт топлива.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.






