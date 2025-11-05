Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

Анна Ярославская
5 ноября 2025, 06:56
232
Российские власти сообщают о сбитых дронах, жители — о ракетном ударе.
Орловская ТЭЦ
Орловская ТЭЦ, вероятно, попала под удар / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • В Орле вновь подверглась атаке местная ТЭЦ
  • Рядом находится оборонное предприятие "Орелтекмаш"
  • Это уже вторая атака на Орловскую ТЭЦ за последние дни

В ночь на 5 ноября жители российского Орла сообщали о взрывах. Под атакой дронов оказалась местная ТЭЦ. Менее чем в километре от Орловской ТЭЦ находится оборонное предприятие Орелтекмаш, которое производит подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации для военных.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местного губернатора, "в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка".

видео дня

При этом жители говорят, что атака была ракетной. Такого же мнения придерживается OSINT-аналитик Astra.

"Атака на ТЭЦ была совершена с использованием реактивного средства поражения — ракеты или реактивного БПЛА. На видео не слышно ни звуков воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного жужжания винтового БПЛА", — сказал он.

Орловскую ТЭЦ уже атаковали в ночь на 31 октября. Тогда в ВМС Украины заявили, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун". Первый удар, вероятно, пришелся по открытому распределительному устройству ТЭЦ — это открытая часть электрической подстанции или энергоблока, где осуществляется прием, распределение и передача электроэнергии от генераторов станции к линиям электропередачи. После этого в городе и пропал свет.

Орловская ТЭЦ — крупнейший генерирующий источник электроэнергии и тепла в области. Обеспечивает как электричество, так и тепловое снабжение.

Смотрите видео - В РФ прогремели взрывы в районе Орловской ТЭЦ:

Скриншот

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников

11 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 6 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма, 5 БПЛА – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 2 БПЛА – над территорией Орловской области.

Атака на Орловскую ТЭЦ

Как писал Главред, украинские военные в ночь на 31 октября провели успешную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет были энергообъекты.

Как сообщили Военно-Морские Силы, был нанесен точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

Известно, что оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона.

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 ноября и утром во вторник в ряде регионов России прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В частности, громко было в Башкортостане, в Волгоградской и Нижегородской областях. Возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.

В ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.

В ночь на 29 октября в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников. Повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ТЭЦ взрыв война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

07:39Мир
Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

06:56Мир
Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

02:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Последние новости

07:39

США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

06:56

Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

06:10

Ситуация в Покровске: что происходит в городемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

05:27

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверьВидео

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
05:10

Вознаграждение от Вселенной: каких знаков зодиака скоро накроет волной успеха

04:51

Гора слайсов за считанные секунды: как быстро нарезать шампиньоны без ножа

04:25

"Подорвал свою жизнь": отношения принца Гарри и Меган Маркл резко изменились

03:45

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Реклама
03:20

Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормкиВидео

02:43

Звезда "Бриджертонов" и открытый гей: назван самый сексуальный мужчина 2025 года

02:43

Оранжевые, сладкие, но разные: в чем главное отличие хурмы и шарона

02:07

Кто разбогатеет в ноябре 2025: звезды назвали ТОП-3 самых счастливых знака

02:03

Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

01:30

Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

01:07

Эти модели редко ломаются: топ-10 автомобилей, которые обходят сервис стороной

00:37

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с мамой

00:06

Венгрия снова за свое: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

04 ноября, вторник
23:52

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

23:17

Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит УкраинаВидео

Реклама
22:59

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близкоВидео

22:53

"Брусника" - не "журавлина"? Разбираемся, как правильно сказать на украинском

21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуруВидео

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Реклама
19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять