Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

Кратко:
- В Орле вновь подверглась атаке местная ТЭЦ
- Рядом находится оборонное предприятие "Орелтекмаш"
- Это уже вторая атака на Орловскую ТЭЦ за последние дни
В ночь на 5 ноября жители российского Орла сообщали о взрывах. Под атакой дронов оказалась местная ТЭЦ. Менее чем в километре от Орловской ТЭЦ находится оборонное предприятие Орелтекмаш, которое производит подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации для военных.
Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местного губернатора, "в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка".
При этом жители говорят, что атака была ракетной. Такого же мнения придерживается OSINT-аналитик Astra.
"Атака на ТЭЦ была совершена с использованием реактивного средства поражения — ракеты или реактивного БПЛА. На видео не слышно ни звуков воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного жужжания винтового БПЛА", — сказал он.
Орловскую ТЭЦ уже атаковали в ночь на 31 октября. Тогда в ВМС Украины заявили, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун". Первый удар, вероятно, пришелся по открытому распределительному устройству ТЭЦ — это открытая часть электрической подстанции или энергоблока, где осуществляется прием, распределение и передача электроэнергии от генераторов станции к линиям электропередачи. После этого в городе и пропал свет.
Орловская ТЭЦ — крупнейший генерирующий источник электроэнергии и тепла в области. Обеспечивает как электричество, так и тепловое снабжение.
Смотрите видео - В РФ прогремели взрывы в районе Орловской ТЭЦ:
Тем временем в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников
11 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 6 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма, 5 БПЛА – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 2 БПЛА – над территорией Орловской области.
Атака на Орловскую ТЭЦ
Как писал Главред, украинские военные в ночь на 31 октября провели успешную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет были энергообъекты.
Как сообщили Военно-Морские Силы, был нанесен точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.
Известно, что оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона.
Атаки дронов на РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 4 ноября и утром во вторник в ряде регионов России прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В частности, громко было в Башкортостане, в Волгоградской и Нижегородской областях. Возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.
В ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.
В ночь на 29 октября в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.
В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников. Повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.
Другие новости:
- "Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля
- "Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске
- Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред