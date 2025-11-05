Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

Российские власти сообщают о сбитых дронах, жители — о ракетном ударе.

https://glavred.info/world/kriticheskaya-infrastruktura-rf-popala-pod-udar-vzryvy-v-orle-progremeli-v-rayone-tec-10712447.html Ссылка скопирована

Орловская ТЭЦ, вероятно, попала под удар / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

В Орле вновь подверглась атаке местная ТЭЦ

Рядом находится оборонное предприятие "Орелтекмаш"

Это уже вторая атака на Орловскую ТЭЦ за последние дни

В ночь на 5 ноября жители российского Орла сообщали о взрывах. Под атакой дронов оказалась местная ТЭЦ. Менее чем в километре от Орловской ТЭЦ находится оборонное предприятие Орелтекмаш, которое производит подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации для военных.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местного губернатора, "в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка".

видео дня

При этом жители говорят, что атака была ракетной. Такого же мнения придерживается OSINT-аналитик Astra.

"Атака на ТЭЦ была совершена с использованием реактивного средства поражения — ракеты или реактивного БПЛА. На видео не слышно ни звуков воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного жужжания винтового БПЛА", — сказал он.

Орловскую ТЭЦ уже атаковали в ночь на 31 октября. Тогда в ВМС Украины заявили, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун". Первый удар, вероятно, пришелся по открытому распределительному устройству ТЭЦ — это открытая часть электрической подстанции или энергоблока, где осуществляется прием, распределение и передача электроэнергии от генераторов станции к линиям электропередачи. После этого в городе и пропал свет.

Орловская ТЭЦ — крупнейший генерирующий источник электроэнергии и тепла в области. Обеспечивает как электричество, так и тепловое снабжение.

Смотрите видео - В РФ прогремели взрывы в районе Орловской ТЭЦ:

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников

11 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 6 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма, 5 БПЛА – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 2 БПЛА – над территорией Орловской области.

Атака на Орловскую ТЭЦ

Как писал Главред, украинские военные в ночь на 31 октября провели успешную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет были энергообъекты.

Как сообщили Военно-Морские Силы, был нанесен точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

Известно, что оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона.

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 ноября и утром во вторник в ряде регионов России прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В частности, громко было в Башкортостане, в Волгоградской и Нижегородской областях. Возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.

В ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.

В ночь на 29 октября в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников. Повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред