Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Кристина Трохимчук
19 декабря 2025, 20:11
73
Звездная пара не разорвала свою связь.
Елена Тополя и Тарас Тополя
Елена Тополя и Тарас Тополя снова воссоединятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Елена Тополя сделала заявление про воссоединение с Тарасом Тополей
  • Как это произойдет

Известная украинская певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей, неожиданно заявила о воссоединении с мужем. О своих планах она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Елена продолжает воздерживаться от любых прямых комментариев о разводе и личной жизни. Она подтвердила, что супруги будут поддерживать хорошие отношения ради детей. Пара вместе воспитывает троих малышей.

видео дня
Тарас Тополя
Тарас Тополя и Елена Тополя - развод / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Думаю, что происходит так, как должно произойти. Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы вместе с детьми", — сказала Тополя.

Певица приоткрыла завесу тайны относительно планов на зимние праздники. Как оказалось, супруги планируют провести их вместе. Воссоединение пары произойдет ради детей — они вместе отправятся в Карпаты.

Тарас Тополя с супругой
Елена Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"То есть мы, как родители, никуда не делись – мы максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет", — призналась Елена Тополя.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский боксер Александр Усик посетил новогодний утренник своей младшей дочери Марии, которой всего полтора года. Трогательными кадрами поделилась жена чемпиона Екатерина Усик.Для маленькой Марии родители подобрали милый образ.

Также в семье легендарной украинской артистки Софии Ротару произошло пополнение — певица Sonya Kay (настоящее имя София Хлябич) родила мальчиков-близнецов. Дети племянницы Софии Ротару провели два месяца в палатах интенсивной терапии Черновицкого областного перинатального центра.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

