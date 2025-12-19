Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Звездная пара не разорвала свою связь.

Елена Тополя и Тарас Тополя снова воссоединятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Известная украинская певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей, неожиданно заявила о воссоединении с мужем. О своих планах она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Елена продолжает воздерживаться от любых прямых комментариев о разводе и личной жизни. Она подтвердила, что супруги будут поддерживать хорошие отношения ради детей. Пара вместе воспитывает троих малышей.

Тарас Тополя и Елена Тополя - развод / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Думаю, что происходит так, как должно произойти. Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы вместе с детьми", — сказала Тополя.

Певица приоткрыла завесу тайны относительно планов на зимние праздники. Как оказалось, супруги планируют провести их вместе. Воссоединение пары произойдет ради детей — они вместе отправятся в Карпаты.

Елена Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"То есть мы, как родители, никуда не делись – мы максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет", — призналась Елена Тополя.

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

