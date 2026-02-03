Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в среду
- В каких областях объявили I уровень опасности
Погода в Тернопольской области в среду, 4 февраля, будет облачной. На дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что ночью существенных осадков не предвидится, но утром и днем пройдут незначительные осадки. Ветер будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит -8...-13 градусов, днем – 0...-5 градусов.
В городе Тернополь ночью температура опустится до -10...-12 градусов, но днем ожидается -1...-3 градуса.
Опасная погода в Тернопольской области
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 4 февраля в западных областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
"4 февраля во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Сообщается, что погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта.
Когда морозы отступят
Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что пик аномальных морозов пройден, но холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля.
По его словам, с 5 февраля начнется перестройка атмосферных процессов.
"Впадина циклона Romina, наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря, постепенно оттеснит антициклон Daniel с аномальной холодной погодой за восточные границы нашего государства", - подчеркнул он.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в четверг на Полтавщину вернутся осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха повысится до 13-18 градусов мороза ночью и 7-12 градусов мороза днем.
В Житомирской области самое заметное потепление ожидается 6 февраля. Синоптики прогнозируют умеренный снег, ночные температуры в пределах -3...-8°, а днем возможны значения, близкие к нулю - от 0 до -5°.
Погода в Ровенской области в течение 3-6 февраля января будет облачной. Синоптики предупреждают об осадках смешанного характера, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.
Читайте также:
- Почему 4 февраля нельзя ходить в лес: какой церковный праздник
- Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля
- Речь не о спорте или здоровом питании: ученые раскрыли главный секрет долголетия
О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред