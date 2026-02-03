"Шахед" попал в многоэтажку в Харькове: бушуют пожары, есть раненые

По данным мэра, в настоящее время в пятиэтажном здании выгорели три верхних этажа.

Российский дрон попал в многоэтажку в Харькове / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

Россия атаковала многоэтажку в Харькове

Шахед попал в дом в Салтовском районе города

В пятиэтажке выгорели три верхних этажа, есть раненые

Днем во вторник, 3 февраля, армия страны-агрессора России атаковала многоэтажный дом в Харькове.

Российский ударный дрон "Шахед" попал в дом в Салтовском районе города. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

На месте загорелись квартиры. По данным мэра, в пятиэтажке выгорели три верхних этажа, однако жильцам квартир удалось спастись.

Он указал, что по предварительным данным, трое человек получили ранения. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. На месте работают спасатели и медики "скорой".

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Обновлено 16:17:по словам Синегубова, по состоянию на 16:17, количество пострадавших в результате российского удара по Салтовке возросло до 5 человек.

"К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они подверглись сильному стрессу. Получили помощь врачей на месте", - говорится в сообщении.

Вероятность повторного удара по Украине

Мониторинговые каналы сообщали, что после утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс".

По словам аналитиков, вероятно, Россия проведет второй этап массированной атаки.

"Вероятно, будет осуществлено повторное оснащение крылатыми ракетами, после чего будет осуществлена передислокация на аэродром "Олень" или на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Украине 3 февраля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом оказались несколько районов города. По одному из адресов произошло разрушение жилого 5-этажного дома. Также зафиксировано попадание по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Шахеди / Інфографіка: Главред

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

