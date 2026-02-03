РФ готовит повторный удар по Украине, самолеты снаряжены ракетами: что станет целью

К возможной новой атаке армия России готовит ракеты "Калибр", "Кинжал", авиационные крылатые ракеты и дроны Shahed.

Аналитики не исключают повторного массированного удара по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

​Кратко:

На аэродромах "Оленья" и "Дягилево" остаются снаряженными минимум пять бортов

РФ может начать второй этап массированной атаки в ближайшее время

Основной целью могут стать крупные энергетические и газовые объекты на западе Украины

После утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс". Аналитики не исключают повторного удара по территории Украины.

"Вероятно, будет осуществлено повторное снаряжение крылатыми ракетами, после чего будет осуществлена ​​передислокация на аэродром "Оленья" или на Дальний Восток", - пишет мониторинговый канал ЄРадар.

Кроме того, на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" остаются снаряженными по меньшей мере пять бортов.

"Наиболее вероятно, что Россия проведет второй этап массированной атаки", - добавили на канале.

Ранее ЄРадар писал, что во время второго этапа атак российские оккупанты планируют удар по большим энергетическим и газовым объектам на западе Украины.

К вероятному второму этапу враг готовит:

крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160;

крылатые ракеты 9М729 "Новатор" повышенной дальности из комплексов "Искандер-М1";

крылатые ракеты "Калибр" с морских носителей;

ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;

БпЛА типа "Shahed" и их аналоги.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов.

Позже стало известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель. По меньшей мере четыре борта Ту-95МС направлялись к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.

Утром 3 февраля в Украине продолжалась воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины были зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты. РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Детальнее читайте в материале: Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой.

По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом находились несколько районов города.

