Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

Ключевое – сплотиться и помогать прежде всего самим себе, а также реагировать на проблемы на уровне дома, говорит Вадим Литвин.

Как улучшить ситуацию с отоплением / Коллаж: Главред, фото: freepik

Важное из заявлений Литвина:

Стоит сосредоточиться на простых, но действенных шагах на уровне дома

Отдельное внимание стоит уделить стоякам в местах общего пользования

Ключевое – сплотиться и помогать прежде всего самим себе

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин прокомментировал вопрос о том, что можно посоветовать тем, кто уже сейчас думает, как улучшить условия проживания в доме, где есть перебои или длительное отсутствие отопления.

"Прежде всего стоит сосредоточиться на простых, но действенных шагах на уровне дома. Во многих городах, насколько известно, из систем сливали воду, чтобы избежать размораживания. Соответственно, минимум, что нужно сделать, – получить доступ к подвалам и техническим помещениям. В домах с ОСМД или ЖСК это обычно проще, но и с управляющими компаниями этот вопрос можно решить", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что также стоит создать небольшую инициативную группу жильцов, которая проконсультируется со специалистами или мастерами: где целесообразно слить воду, и как это сделать, чтобы не создать "болото" в подвале или "каток" возле дома; какие участки являются наиболее уязвимыми.

"Обязательно стоит осмотреть подвалы: закрыть продухи, утеплить окна, ликвидировать щели. Для этого часто достаточно пенопласта, пленки или других доступных материалов. Собравшись на полдня, жители могут существенно уменьшить теплопотери дома", - отметил он.

По словам собеседника, если на чердаке или в подвале есть открытые, неутепленные трубы отопления, их стоит доутеплить. При этом желательно использовать качественный утеплитель, но даже временные решения значительно улучшают ситуацию.

"Отдельное внимание стоит уделить стоякам в местах общего пользования. Если двери или окна там постоянно открыты, холодный воздух попадает внутрь и создает риск аварий. В таких местах можно временно закрыть отверстия пленкой, уплотнителями, поролоном или другими материалами. Если же какой-то стояк не используется, его целесообразно правильно слить и оставить в сухом состоянии, чтобы избежать повреждений", - советует он.

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов убежден в том, что сейчас ключевое – сплотиться и помогать прежде всего самим себе, а также реагировать на проблемы на уровне дома значительно быстрее и эффективнее, чем ждать вмешательства извне.

"Полностью решить все проблемы сейчас невозможно – масштабы повреждений беспрецедентны. Но минимизировать последствия, пройти этот сезон более-менее приемлемо и подготовиться к следующему вполне реально. При условии, что не ждать, пока кто-то придет и сделает это за вас, а начинать с собственного дома. И именно тогда врагу станет очевидно: такие действия не работают", - добавил Литвин.

Отключение отопления: взгляд специалиста на восстановление

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал шансы на возобновление подачи тепла и нормальную работу коммунальных служб Киева после масштабных атак со стороны РФ. Эксперт отметил, что перевод жилых домов на мобильные мини-котельные — процесс далеко не быстрый: для этого необходимы трудоёмкие технические мероприятия, которые невозможно реализовать без тщательной подготовки и значительных ресурсов.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О личности: Вадим Литвин Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду. Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

