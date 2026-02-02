Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

Вы узнаете:
- Какой будет весна, если на Сретение холодно
- Кто "победил" на Сретение — зима или весна
Сретение Господне, которое отмечают 2 февраля по новому стилю, в народной традиции издавна считали символической границей между зимой и весной. По поверьям, именно в этот день "встречаются" холод и тепло, а погода подает подсказки о том, какой будет весна — ранней или затяжной.
Рассказываем, как по народным приметам на Сретение понять, когда придет весна.
Сретение и народные приметы: почему этому дню доверяли
На протяжении веков люди внимательно наблюдали за природой именно на Сретение и формировали приметы, которые помогали ориентироваться в смене сезонов. Считалось, что в этот день природа дает первые сигналы о том, кто победит — зима или весна.
Погода на Сретение — главный ориентир
Самые известные народные приметы напрямую связаны с погодой 2 февраля:
- Тепло и солнце — весна будет ранней и мягкой.
- Сильный мороз — холода задержатся еще на несколько недель.
- Снег или метель — весна ожидается поздней и влажной.
- Оттепель — к быстрому потеплению и раннему таянию снега.
Считалось, что именно погода в этот день "подсказывает" сценарий ближайших месяцев.
Солнце и небо: важные знаки
Особое внимание наши предки уделяли состоянию неба:
- Ясное небо и яркое солнце — к теплой и сухой весне.
- Туман или плотная облачность — к затяжным холодам и сырой погоде.
- Чистый закат без облаков — признак стабильного потепления.
Солнце на Сретение символизировало победу весны над зимой.
Ветер как предвестник весны
По силе и направлению ветра также делали выводы:
- Сильный ветер — весна будет нестабильной, с резкими перепадами температуры.
- Тихий, безветренный день — к спокойной и теплой весне.
- Южный ветер — к скорому потеплению.
- Северный ветер — к продолжительным холодам.
Поведение животных и природные признаки
Наблюдали и за живой природой:
- если птицы начинали активно петь, верили, что весна близко;
- если скот вел себя беспокойно, ждали смены погоды;
- если с крыш капала вода, считали, что весна уже "на пороге".
Эти признаки помогали людям заранее готовиться к полевым работам и хозяйственным изменениям.
Кто "победил" на Сретение — зима или весна
В народном воображении Сретение было днем встречи двух сил.
- Мороз и снег — значит, зима берет верх.
- Тепло и солнце — весна скоро вступит в свои права.
Именно поэтому к этому дню относились особенно внимательно, воспринимая его как природную подсказку на будущий сезон.
