По поверьям, именно в этот день "встречаются" холод и тепло, а погода подает подсказки о том, какой будет весна — ранней или затяжной.

https://glavred.info/primety/kak-po-primetam-na-sretenie-ponyat-kogda-pridet-vesna-10737284.html Ссылка скопирована

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет весна, если на Сретение холодно

Кто "победил" на Сретение — зима или весна

Сретение Господне, которое отмечают 2 февраля по новому стилю, в народной традиции издавна считали символической границей между зимой и весной. По поверьям, именно в этот день "встречаются" холод и тепло, а погода подает подсказки о том, какой будет весна — ранней или затяжной.

Рассказываем, как по народным приметам на Сретение понять, когда придет весна.

видео дня

Сретение и народные приметы: почему этому дню доверяли

На протяжении веков люди внимательно наблюдали за природой именно на Сретение и формировали приметы, которые помогали ориентироваться в смене сезонов. Считалось, что в этот день природа дает первые сигналы о том, кто победит — зима или весна.

Погода на Сретение — главный ориентир

Самые известные народные приметы напрямую связаны с погодой 2 февраля:

Тепло и солнце — весна будет ранней и мягкой. Сильный мороз — холода задержатся еще на несколько недель. Снег или метель — весна ожидается поздней и влажной. Оттепель — к быстрому потеплению и раннему таянию снега.

Считалось, что именно погода в этот день "подсказывает" сценарий ближайших месяцев.

Солнце и небо: важные знаки

Особое внимание наши предки уделяли состоянию неба:

Ясное небо и яркое солнце — к теплой и сухой весне.

— к теплой и сухой весне. Туман или плотная облачность — к затяжным холодам и сырой погоде.

— к затяжным холодам и сырой погоде. Чистый закат без облаков — признак стабильного потепления.

Солнце на Сретение символизировало победу весны над зимой.

Ветер как предвестник весны

По силе и направлению ветра также делали выводы:

Сильный ветер — весна будет нестабильной, с резкими перепадами температуры.

— весна будет нестабильной, с резкими перепадами температуры. Тихий, безветренный день — к спокойной и теплой весне.

— к спокойной и теплой весне. Южный ветер — к скорому потеплению.

— к скорому потеплению. Северный ветер — к продолжительным холодам.

Поведение животных и природные признаки

Наблюдали и за живой природой:

если птицы начинали активно петь , верили, что весна близко;

, верили, что весна близко; если скот вел себя беспокойно , ждали смены погоды;

, ждали смены погоды; если с крыш капала вода, считали, что весна уже "на пороге".

Эти признаки помогали людям заранее готовиться к полевым работам и хозяйственным изменениям.

Кто "победил" на Сретение — зима или весна

В народном воображении Сретение было днем встречи двух сил.

Мороз и снег — значит, зима берет верх.

— значит, зима берет верх. Тепло и солнце — весна скоро вступит в свои права.

Именно поэтому к этому дню относились особенно внимательно, воспринимая его как природную подсказку на будущий сезон.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред