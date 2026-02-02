Сенсационное открытие астрономов: в космосе найдена вероятная замена Земли

Диаметр планеты HD 137010 b лишь немного превышает земной, примерно на 6%.

Учёные сообщили об обнаружении в космосе экзопланеты, которая по ряду параметров напоминает Землю и теоретически может быть пригодна для жизни.

Объект находится на расстоянии около 146 световых лет от нашей планеты, сообщает The Guardian.

Речь идёт о планете HD 137010 b — её диаметр лишь немного превышает земной, примерно на 6%. Она обращается вокруг звезды солнечного типа, совершая полный оборот почти за земной год — около 355 суток, что делает её орбиту необычно близкой к привычной нам.

Однако условия на поверхности вряд ли можно назвать комфортными. Звезда, вокруг которой вращается планета, излучает меньше тепла и света, чем Солнце. Из-за этого, по расчётам астрономов, температура на HD 137010 b может опускаться ниже –70 °C, создавая среду, скорее похожую на марсианскую, чем на земную.

Тем не менее сочетание размеров, орбиты и типа звезды делает эту планету важным объектом для дальнейших исследований в поиске потенциально обитаемых миров.

