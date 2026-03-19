Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

Анна Косик
19 марта 2026, 11:57
Товары, которые покупают многие украинцы, сейчас стоят дороже, чем месяц назад.
Как изменились цены на сыры в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

  • Творог в супермаркетах стоит более 100 гривен за пачку
  • Килограмм твердого сыра стоит теперь более 575 гривен

В украинских супермаркетах снова переписали цены так, что покупатели заметят подорожание некоторых продуктов. Речь идет, в частности, о твороге и твердом сыре.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сегодня, 19 марта, цены на эти молочные продукты выросли по сравнению со среднемесячными показателями за предыдущий месяц.

Сколько теперь стоит сыр в Украине

Творог "Простонаше" 9% сегодня в среднем продают по 101,06 гривны за пачку 300 граммов. В феврале такой творог стоил меньше — 99,12 гривны за пачку.

Похожая ситуация с твердым сыром "Звени Гора" голландским 45%. Килограмм продукта сегодня в среднем стоит 581,10 гривны против 559,19 гривны в прошлом месяце.

Подорожал и твердый сыр "Комо традиционный" 50%. Его цена подскочила с 535,46 гривен в феврале до 577,23 гривен 19 марта.

Какие продукты подорожают в марте
Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале весны овощи обычно дорожают из-за затрат на хранение и сокращения запасов. Это уже отразилось на чесноке. Цены на него в супермаркетах заметно выросли.

Ранее стало известно, что в супермаркетах Украины подорожали ранее доступные крупы — гречка и два вида риса. Теперь килограмм этих круп стоит более 50 гривен.

Накануне сообщалось, что на прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине менялись неравномерно. Большинство овощей так называемого борщевого набора подешевели, исключением стал только лук.

Читайте также:

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

Ровенскую область накроет прохлада: синоптики предупреждают об изменении погоды

Чем кормить собаку кроме мяса: список безопасных овощей

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждениемнение

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр городаФото

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером - бывший муж потрясен

"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

Солнце даст больше энергии: эксперт раскрыл простой трюк для панелей

Электроснабжение под угрозой: отключения в Киеве и области 19 марта

"Есть тараканы": Brykulets рассказал об особенностях возлюбленной

Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

Звезда шоу "Голос країни" мобилизовался - детали

