Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

Товары, которые покупают многие украинцы, сейчас стоят дороже, чем месяц назад.

Творог в супермаркетах стоит более 100 гривен за пачку

Килограмм твердого сыра стоит теперь более 575 гривен

В украинских супермаркетах снова переписали цены так, что покупатели заметят подорожание некоторых продуктов. Речь идет, в частности, о твороге и твердом сыре.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сегодня, 19 марта, цены на эти молочные продукты выросли по сравнению со среднемесячными показателями за предыдущий месяц.

Сколько теперь стоит сыр в Украине

Творог "Простонаше" 9% сегодня в среднем продают по 101,06 гривны за пачку 300 граммов. В феврале такой творог стоил меньше — 99,12 гривны за пачку.

Похожая ситуация с твердым сыром "Звени Гора" голландским 45%. Килограмм продукта сегодня в среднем стоит 581,10 гривны против 559,19 гривны в прошлом месяце.

Подорожал и твердый сыр "Комо традиционный" 50%. Его цена подскочила с 535,46 гривен в феврале до 577,23 гривен 19 марта.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале весны овощи обычно дорожают из-за затрат на хранение и сокращения запасов. Это уже отразилось на чесноке. Цены на него в супермаркетах заметно выросли.

Ранее стало известно, что в супермаркетах Украины подорожали ранее доступные крупы — гречка и два вида риса. Теперь килограмм этих круп стоит более 50 гривен.

Накануне сообщалось, что на прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине менялись неравномерно. Большинство овощей так называемого борщевого набора подешевели, исключением стал только лук.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

