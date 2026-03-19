Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

В украинских супермаркетах снова переписали цены так, что покупатели заметят подорожание некоторых продуктов. Речь идет, в частности, о твороге и твердом сыре.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сегодня, 19 марта, цены на эти молочные продукты выросли по сравнению со среднемесячными показателями за предыдущий месяц.
Сколько теперь стоит сыр в Украине
Творог "Простонаше" 9% сегодня в среднем продают по 101,06 гривны за пачку 300 граммов. В феврале такой творог стоил меньше — 99,12 гривны за пачку.
Похожая ситуация с твердым сыром "Звени Гора" голландским 45%. Килограмм продукта сегодня в среднем стоит 581,10 гривны против 559,19 гривны в прошлом месяце.
Подорожал и твердый сыр "Комо традиционный" 50%. Его цена подскочила с 535,46 гривен в феврале до 577,23 гривен 19 марта.
Напомним, Главред писал, что в начале весны овощи обычно дорожают из-за затрат на хранение и сокращения запасов. Это уже отразилось на чесноке. Цены на него в супермаркетах заметно выросли.
Ранее стало известно, что в супермаркетах Украины подорожали ранее доступные крупы — гречка и два вида риса. Теперь килограмм этих круп стоит более 50 гривен.
Накануне сообщалось, что на прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине менялись неравномерно. Большинство овощей так называемого борщевого набора подешевели, исключением стал только лук.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
