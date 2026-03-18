В 250 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный овощ

После повышения цен один из видов популярного овоща стал настоящей роскошью.

Раньше доступный овощ подорожал

В Украине подорожал чеснок

Молодой чеснок теперь стоит более 250 гривен за килограмм

В начале весны овощи обычно дорожают из-за затрат на хранение и сокращения запасов. Это уже отразилось на чесноке. Цены на него в супермаркетах заметно выросли.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. По сравнению со среднемесячными показателями за февраль, 18 марта чеснок двух видов стоит более 145 гривен за килограмм.

Как в супермаркетах переписали цены на чеснок

Килограмм чеснока сегодня стоит в среднем 147,52 гривны, хотя супермаркеты продавали его за 144,42 гривны еще в прошлом месяце.

Еще заметнее подорожал молодой чеснок. Супермаркеты повысили его стоимость до 255,62 гривен за килограмм. В феврале украинцы покупали этот овощ за 179 гривен.

Напомним, Главред писал, что в украинских супермаркетах недавно подорожала гречка и два вида риса. Теперь килограмм этих круп стоит более 50 гривен.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине менялись неравномерно. Большинство овощей так называемого борщевого набора подешевели, исключением стал только лук.

Накануне стало известно, что в Украине вторую неделю подряд падают цены на морковь. Стоимость овоща уже примерно на 72% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

