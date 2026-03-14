Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

Руслана Заклинская
14 марта 2026, 16:27
Аналитики EastFruit отметили, что стоимость корнеплода падает уже вторую неделю подряд.
В Украине падают цены на морковь / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В Украине вторую неделю подряд падают цены на морковь. Стоимость овоща примерно на 72% ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Из-за потепления качество моркови на складах начало ухудшаться, что заставило фермеров массово выводить продукцию на рынок. Попытки производителей как можно быстрее реализовать некондиционные корнеплоды спровоцировали избыточное предложение и давление на цены даже на высококачественную продукцию.

Сколько стоит морковь сейчас

На сегодняшний день отпускные цены на морковь колеблются в пределах 6-12 грн/кг (0,14–0,27 доллара), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели. Эксперты отмечают, что к активным продажам присоединились даже те хозяйства, которые ранее планировали придержать урожай до весны.

Какова была цена в прошлом году

Нынешние цены поражают своей доступностью на фоне прошлогодних показателей. Сейчас морковь в Украине стоит в среднем на 72% дешевле, чем в первой декаде марта 2025 года.

Аналитики отмечают, что значительное предложение некачественного товара остается ключевым фактором, который не позволяет стоимости корнеплодов расти.

Напомним, розничные цены на кофе продолжают расти из-за задержек в поставках и высоких затрат производителей, сообщает Bloomberg. В феврале 2026 года средняя цена кофе в Украине составляла 665,64 грн за упаковку 210 г, в январе - 610,20 грн, то есть напиток подорожал как минимум на 55 грн.

Также в 2026 году цены на овощи "борщевого набора" ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошим урожаям и запасам. Картофель стоит 24,95 грн, свекла - 10,23 грн, капуста - 11,22 грн, морковь - 13,57 грн, лук подорожал до 28,25 грн.

Как сообщал Главред, в Украине в марте-апреле могут вырасти цены на крупы на 5%, а на хлеб - на 1,5-2% ежемесячно. Это связано с окончанием остатков старого урожая, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

