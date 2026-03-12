Укр
В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2026, 14:09
В марте и апреле цены на крупы могут вырасти на 5%.
В Украине подорожают популярные продукты

Что известно:

  • В Украине могут вырасти цены на продукты
  • В марте-апреле могут подорожать крупы и хлеб

В Украине могут вырасти цены на крупы и хлеб. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он считает, что в марте-апреле крупы могут подорожать на 5%, но не более.

видео дня

"Это связано с переходным периодом и окончанием остатков старого урожая", - говорит Марчук.

Цены на хлеб ежемесячно традиционно могут повыситься на 1,5-2%.

"Цены на хлеб - это постоянная история. Здесь не происходит ничего нового: цены на хлеб ежемесячно традиционно повышаются на 1,5-2%. Так происходит уже третий год подряд", - добавил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы. До августа 2026 года можно ожидать дальнейшего повышения цены на гречку в пределах 10 – 25% от текущего уровня.

В то же время в Украине снизились цены на морковь. Это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.

Кроме того, в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

