В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

В Украине могут вырасти цены на крупы и хлеб. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Он считает, что в марте-апреле крупы могут подорожать на 5%, но не более.
"Это связано с переходным периодом и окончанием остатков старого урожая", - говорит Марчук.
Цены на хлеб ежемесячно традиционно могут повыситься на 1,5-2%.
"Цены на хлеб - это постоянная история. Здесь не происходит ничего нового: цены на хлеб ежемесячно традиционно повышаются на 1,5-2%. Так происходит уже третий год подряд", - добавил Марчук.
Как сообщал Главред, в Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы. До августа 2026 года можно ожидать дальнейшего повышения цены на гречку в пределах 10 – 25% от текущего уровня.
В то же время в Украине снизились цены на морковь. Это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.
Кроме того, в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.
