Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

Глобальная нестабильность на мировых рынках и внутренние экономические вызовы цепной реакцией бьют по украинским ценникам.

https://glavred.info/economics/ceny-na-tri-kategorii-produktov-rezko-podskochat-chto-i-kogda-podorozhaet-10746938.html Ссылка скопирована

В Украине резко вырастут цены из-за конфликта на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Гопки:

Рост цен на продукты в Украине спровоцирует ситуация на Ближнем Востоке

Быстрее всего подорожают импортные и тепличные овощи

Цены на мясо и молочные продукты будут расти с задержкой 1-3 месяца

Эскалация на Ближнем Востоке в сочетании с внутренними экономическими факторами спровоцирует волну роста цен на продукты в Украине. Под ударом окажутся прежде всего импортные овощи, мясо и молочная продукция. Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии Delo.ua.

По его словам, на стоимость продуктов влияет подорожание нефти и топлива, риски для морских маршрутов, задержки и рост стоимости страхования. Кроме того, внутренние факторы, такие как скачок цен на топливо и рост курса доллара, также повышают логистические расходы и себестоимость импортных компонентов для производства.

видео дня

Быстрее всего изменятся ценники на импортные и тепличные овощи. Речь идет прежде всего о помидорах и огурцах, более 80% которых Украина сейчас закупает в Турции. Гопка пояснил, что эта категория товаров имеет быстрый оборот запасов, поэтому любое подорожание логистики или колебания валюты отражается на ценах почти мгновенно.

"Цены на мясо и молочные продукты также вырастут, но будут реагировать с задержкой от одного до трех месяцев", - заявил аналитик УКАБ.

Гопка считает, что молочные продукты могут подорожать быстрее из-за энергоемкости переработки и зависимости от стоимости топлива для транспортировки. Однако, как отметил аналитик, внутреннее предложение пока сдерживает резкий рост цен на мясо, но ощутимое подорожание может появиться ближе к Пасхе.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Насколько вырастут цены на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что цены на топливо в Украине продолжают расти, особенно дизель. За неделю его стоимость на мировом рынке поднялась на $280/т, что добавляет около 13 грн/л, хотя на АЗС цена пока выросла лишь на 6 грн из-за имеющихся запасов.

Куюн отметил, что себестоимость дизеля на границе уже около 70 грн/л, и поступление топлива по новым ценам может дополнительно повысить стоимость. Подорожание дизеля повлияет на расходы, в частности для армии, поскольку Украина полностью зависит от импорта.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине наблюдается дефицит гречки из-за сокращения посевных площадей и уменьшения урожая, что будет способствовать росту цен. По словам экономиста Светланы Черемисиной, в 2025 году производство гречки составило 70,8 тыс. тонн при внутреннем потреблении 100-110 тыс. тонн.

Также на этой неделе в Украине подешевела морковь из-за активной продажи запасов из хранилищ. 5 марта фермеры отгружают ее по 8-14 грн/кг, что на 11% дешевле, чем неделю назад.

Как сообщал Главред, ситуация с ценами на мясо в Украине остается стабильной из-за войны и последствий атак на энергосистему. В марте 2026 года роста цен на говядину, свинину и курятину не ожидается — они останутся на уровне февраля.

Читайте также:

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка — аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред