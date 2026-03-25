Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только им

В традиционной украинской культуре сундук был не просто предметом быта, а символом женского труда, приданого и социального статуса, отмечают эксперты.

Интересные украинские обычаи и свадебные обряды — что хранили женщины в сундуках

О чем идет речь в материале:

Что хранили женщины в сундуке

Что такое прискринок

Какие существуют обычаи украинской свадьбы

В традиционном украинском быту деревянный сундук был не просто предметом интерьера, а настоящим символом женского труда, статуса и личной автономии, который формировался с раннего детства и сопровождал женщину на протяжении всей жизни. Об этом рассказали в видеопроекте "Загублений світ" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что раньше хранили в сундуках.

Сундук как главный символ хозяйки

В старинных украинских домах сундук занимал почетное место и считался одной из самых ценных вещей в хозяйстве.

"В Украине говорили: без сундука нет хозяйки. Если сравнивать всю мебель в доме, то именно она была самой дорогой покупкой. Ее заказывали для девушки уже в 12–13 лет. Высокая цена объяснялась просто: над одним изделием работали сразу несколько узкопрофильных мастеров", — пояснила лектор-экскурсовод Музея в Пирогове Елена Романенко.

Сундук представлял собой сложную конструкцию, часто украшенную или укрепленную металлом, и мог содержать потайные отделения.

Тайный "прискринок" и первые накопления

Внутри традиционного сундука существовал дополнительный тайник для самого ценного.

"Внутри конструкции часто прятался "прискринок" — маленькое отделение для украшений и мелких ценностей, закрывающееся на потайные защелки", — говорится в материале.

Именно здесь хранились личные вещи, которые женщина копила годами.

Девичьи труды как основа будущего приданого

Формирование сундука начиналось задолго до свадьбы — еще в детстве девушки. Ей предстояло пройти долгий и сложный путь ручного труда, чтобы наполнить его собственными изделиями.

Этот процесс требовал значительных усилий и времени: от выращивания сырья до изготовления тканей и одежды.

Сундук как часть свадебного обряда

Когда девушка выходила замуж, ее сундук становился центральным элементом нового дома.

"Когда девушка выходила замуж, сундук торжественно заносили в новый дом. Существовало четкое распределение: мужчина должен был возвести стены — построить дом, а женщина полностью наполняла его внутренним содержанием из своего сундука", — добавляет Елена Романенко.

Таким образом, сундук символизировал не только имущество, но и вклад женщины в создание семейного пространства.

Юридическая защита женщины через приданое

Особое значение сундук имел и в правовом контексте. Он был частью системы приданого, которая обеспечивала женщине экономическую независимость.

"В украинской традиции существовало наследство, которое передавалось исключительно по материнской линии. Ни один мужчина не имел на него прав. Этот приданой мог включать не только вещи в сундуке, но и землю или даже хозяйственные постройки, такие как хлев. Именно поэтому украинская женщина была материально защищена и автономна в браке", — отметила заведующая кафедрой фольклористики КНУ им. Т. Шевченко, профессор Олеся Наумовская.

Значение сундука для статуса женщины

Благодаря собственному имуществу женщина имела гораздо большую свободу в семье и общине, чем это часто представляют в современном восприятии традиционного общества.

Сундук становился не только хранилищем вещей, но и символом социального веса, труда и защищенности украинской женщины.

Об источнике: телепрограмма "Загублений світ" "Загублений світ" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

