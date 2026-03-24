Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачества

Юрий Берендий
24 марта 2026, 18:54
Галимов рассказал, как под давлением внешних обстоятельств формировалось украинское казачество и какие факторы привели к появлению государства Гетманщины.
История казачества — почему возникло казачество и какое отношение к этому имеет Хмельницкий

О чем идет речь в материале:

  • Почему возникло казачество
  • Какова история казачества
  • Что такое Дикое поле

В середине XVII века украинские земли оказались на грани масштабного взрыва. Социальная напряженность, религиозное давление и утрата прав различными слоями населения создали ситуацию, которую историки сравнивают с пороховой бочкой. Именно в этих условиях начало формироваться явление, которое впоследствии изменило историю — украинское казачество. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, кем были казаки.

Почему Украина стала "пороховой бочкой" в XVII веке — причины появления казаков

По его словам, Черкасская и Киевская области в то время фактически жили в состоянии постоянной напряженности. Пока в Варшаве принимали новые законы, на местах все больше людей осознавали, что договориться с системой невозможно.

Галимов указывает на то, что крестьяне страдали от постоянного роста налогов и барщины, которая изнуряла физически. В то же время православная шляхта, несмотря на свой статус, не имела тех прав и возможностей, которые получали католики.

Казаки же оказались в ситуации, когда их привилегии постепенно теряли силу.

В итоге различные социальные группы одновременно почувствовали давление, что только ускорило кризис.

Как украинцы массово бежали в Дикое поле

В видеопроекте указывается, что в ответ на давление люди начали массово покидать обжитые территории. Самые смелые и активные отправлялись на юг — в так называемое Дикое поле. Этот процесс не был хаотичным, как может показаться на первый взгляд.

"Самые активные люди бежали на юг и осваивали новые просторы. Кто-то брался за плуг или рыболовство, другие же выбирали путь воина и присоединялись к казачеству", — отметил Аким Галимов.

Именно там начало формироваться новое сообщество — более свободное и менее контролируемое государством.

Кто на самом деле создал казачество

Галимов подчеркивает, что распространенное мнение о том, что казачество состояло только из беглых крестьян, является неполным. Значительную роль в его формировании сыграли представители украинской шляхты.

Эти люди имели военный опыт и годами защищали южные границы от кочевников, возводя укрепления в Черкасской и Киевской областях.

Именно сочетание крестьянской энергии и дворянской военной культуры создало уникальное явление — казацкую среду.

Микитинская Сечь: место, где родилась новая реальность

Он добавил, что центром новой жизни стала Никитинская Сечь, расположенная на территории современного Никополя.

Здесь сформировался уникальный политический и социальный уклад, который существенно отличался от тогдашней Европы.

"У казаков там был демократический строй, они сами решали, на кого работать, или даже вести собственные войны", — пояснил Аким Галимов.

Фактически, на юге Украины возникла альтернативная система — со своими правилами, ценностями и принципами управления.

Как разразилась революция Хмельницкого

В видео "Реальной истории" отмечается, что накопившееся напряжение не могло остаться без последствий. В 1648 году оно вылилось в масштабное восстание под предводительством Богдана Хмельницкого.

При поддержке крымских татар казацкое войско смогло нанести серьезное поражение армии Речи Посполитой. Это стало переломным моментом, ведь побег от системы превратился в попытку создать собственное государство — Гетманщину.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

