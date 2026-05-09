Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

10 мая считалось неуместным копать, пахать или активно пропалывать грядки, чтобы не нарушить природный баланс.

В воскресенье, 10 мая, православные верующие чтят память Симона Зилота - одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой происходил из Каны Галилейской - города, где, согласно Евангелию, Христос совершил своё первое чудо, превратив воду в вино. По преданию, именно Симон мог стать свидетелем этого события ещё до своего апостольского призвания.

Прозвище Зилот, или Кананит, связано с его особой ревностью к вере. Некоторые исследователи считают, что оно также может указывать на принадлежность к движению зилотов - иудейских ревнителей закона, которые выступали за духовную чистоту народа. Поэтому в церковной традиции Симона изображают как человека твёрдой веры, решительного характера и глубокого духовного посвящения.

Иисус Христос призвал Симона в число двенадцати ближайших учеников. Хотя в Евангелиях его имя упоминается нечасто, апостол оставался верным последователем Спасителя, став свидетелем его проповеди, чудес, распятия и Воскресения.

После сошествия Святого Духа апостолы отправились распространять христианское учение по разным странам. Согласно церковным преданиям, Симон Зилот проповедовал в Иудее, Египте, Месопотамии и других землях, обращая людей к вере во Христа.

Святой апостол принял мученическую смерть за христианскую веру. По одной из версий, он был казнён во время преследований за проповедь Евангелия. Его подвиг стал символом непоколебимой преданности Христу и духовной стойкости.

В народной традиции день Симона Зилота считался особенным для земледелия. Существовало поверье, что 10 мая не стоит тревожить землю - копать, пахать или вбивать колья, чтобы не навлечь неурожай и не нарушить природную силу дня.

Приметы 10 мая

Птицы поют до рассвета - ожидается дождь в ближайшее время.

Крит активно роет землю у норы - это знак приближения дождливой погоды.

Во время дождя поднимается сильный ветер - погода быстро улучшится.

Что нельзя делать 10 мая

В этот день советуют не беспокоить землю излишними работами. Считалось неуместным копать, пахать или активно пропалывать грядки, чтобы не нарушить природный баланс и не сбить плодородие на будущий урожай.

Что можно делать 10 мая

В народной традиции 10 мая известен как Симонов день. Святого апостола считают покровителем семьи, брака и домашнего благополучия. К нему обращаются с молитвами о мире в семье, согласии между супругами и защите мужчин от опасностей и жизненных испытаний.

