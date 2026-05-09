Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропом

Анна Ярославская
9 мая 2026, 14:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стоит учитывать, что укроп на грядке способен превратиться в горький гибрид при неправильном выборе соседа.
Огород, укроп
Соседи для укропа - список лучших растений для посадки на грядке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему чеснок и лук считаются идеальными соседями для укропа
  • Как правильно поливать грядку при совместной посадке разных трав
  • Помогает ли тень от высоких растений продлить сбор урожая зелени

Укроп можно выращивать в качестве растения-компаньона для множества различных растений. Главред выяснил, что хорошо растёт рядом с укропом.

Укроп принадлежит к семейству зонтичных и приносит много пользы своим соседям. Во-первых, его сильный запах отпугивает капустную совку и тлю. Во-вторых, его нежные желтые цветы привлекают множество опылителей, таких как пчелы и бабочки, что повышает урожайность плодоносящих растений. Также цветы укропа привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и мухи-журчалки, которые охотятся на садовых вредителей, таких как тля, клопы-щитники и блошки, пишет Gardenary.

видео дня

Что любит укроп

Укроп лучше всего растет в прохладное время года и может переносить небольшие заморозки. Семена укропа можно начинать высевать, как только почва станет пригодной для обработки весной. Если летом температура поднимается до 27-32°C, подождите, пока не начнет холодать, чтобы снова начать выращивать укроп осенью.

В теплую погоду укроп начинает цвести, то есть на нем образуются цветки, готовящиеся к образованию семян. Эти красивые желтые цветки привлекают множество полезных насекомых.

Укроп нуждается в солнечном свете. Для роста достаточно всего около четрыех часов солнечного света в день. Укроп можно сажать рядом с более высокими растениями. Если обеспечить укропу тень в теплую погоду, растение будет чувствовать себя хорошо и плодоносить немного дольше.

Укроп нуждается в регулярном поливе. Если почва слишком сильно пересыхает, укроп может испытывать стресс и начать цвести.

Что любит и чего не любит укроп
Что любит и чего не любит укроп / Инфографика: Главред

20 лучших растений-компаньонов для укропа

Садовод составила список из 20 лучших растений для выращивания вместе с укропом:

  • руккола;
  • базилик;
  • свекла;
  • брокколи;
  • капуста;
  • календула;
  • кинза;
  • чеснок;
  • капуста кале;
  • латук;
  • бархатцы;
  • настурции;
  • лук;
  • петрушка;
  • горох;
  • редис;
  • шпинат;
  • мангольд.

Какие растения хорошо растут рядом с укропом

Укроп можно выращивать вместе с многолетними травами из семейства мятных, но имейте в виду, что укроп требует гораздо более частого полива. Высаживайте эти многолетние травы по краям грядки или контейнера, где почва быстрее высыхает. Укроп сажайте в центре, где почва дольше удерживает влагу. Рядом с укропом можно посадить другие травы, такие как базилик, кинза и петрушка, которые также требуют немного больше воды.

Кориандр (кинза) — родственник укропа из семейства зонтичных. Его можно сажать одновременно с укропом, и, поскольку это тоже однолетнее растение, оно тоже зацветет, как только потеплеет. Эти зонтиковидные цветки привлекут всех полезных насекомых вокруг.

Некоторые садоводы говорят, что не стоит сажать кинзу рядом с укропом из-за перекрестного опыления, в результате которого образуется странный, горький гибрид. Если вы хотите сохранить семена своих трав, возможно, стоит дать им немного больше места.

Укроп прекрасно растет рядом с листовой зеленью, такой как салат и капуста. Эти листовые овощи также хорошо себя чувствуют при более прохладной погоде и достаточном количестве влаги в почве. Когда в конце весны или начале лета потеплеет, многие из этих листовых овощей начнут испытывать стресс и привлекать вредителей, таких как гусеницы и тля. К счастью, это как раз то время, когда укроп зацветет. Цветение привлечет полезных насекомых, таких как божьи коровки и паразитические осы, которые помогут справиться с вредителями.

Салат-латук действительно выигрывает от выращивания рядом с ароматными травами, такими как укроп. Некоторые вредители не смогут обнаружит растения салата из-за более сильного запаха укропа. Других вредителей может отпугнуть запах укропа.

Шпинат и мангольд — два морозостойких зеленых растения из семейства амарантовых. Как и укроп, их можно высаживать в саду, как только почва станет пригодной для обработки весной. Они получат все преимущества от выращивания рядом с ароматной травой, такой как укроп.

Укроп можно выращивать рядом с крестоцветными овощами, такими как брокколи, капуста кале, руккола, горчичная зелень, листовая капуста, цветная капуста и белокочанная капуста. Цветы укропа привлекают хищников, таких как божьи коровки, мухи-журчалки и паразитические осы, что помогает бороться с вредителями, такими как тля и гусеницы капустной совки. Научно доказано, что укроп, высаженный рядом с капустой, снижает количество тли на капустных листьях.

Укроп хорошо растет рядом с растениями семейства луковых, такими как лук, чеснок, лук-порей и шнитт-лук. Благодаря своему сильному аромату, отпугивающему многих вредителей, эти растения являются отличными соседями для всего огорода. Кроме того, они лучше всего растут в прохладную погоду.

Можно ли сажать укроп рядом с чесноком?

Чеснок сажают осенью, а собирают урожай поздней весной или летом. Поскольку подземная луковица немного меньше луковицы лука, чеснок можно сажать в достаточном количестве вместе с такими травами, как укроп.

Свекла — морозостойкий корнеплод, который лучше всего растет в тот же сезон, что и укроп.

Редис — самая быстрорастущая корнеплодная культура, и его можно высаживать в саду вместе с укропом. Если сеять редис, укроп и кинзу последовательно каждые две недели, то можно получать более непрерывный урожай с этих растений.

Огурцы, помидоры, перец и баклажаны могут получить пользу от выращивания рядом с укропом. Поздней весной или летом цветы укропа привлекут в сад опылителей и других полезных насекомых как раз в тот момент, когда плодоносящие растения начинают активно расти. Укроп, например, может привлекать хищников, которые питаются вредителями, такими как огуречные жуки, блошки и томатные совки.

Лучшее плодоносящее растение для одновременной посадки с укропом — это горох, благодаря их схожим температурным предпочтениям. Семена гороха можно высевать непосредственно в грунт, как только почва станет пригодной для обработки весной. Горох фактически фиксирует азот в почве, что способствует образованию еще более перистых листьев у укропа.

К слову, даже у опытных дачников укроп часто всходит плохо, вытягивается или растет тоненьким и слабым. Чтобы укроп взошел плотной "щеткой" и рос сочным зеленым ковром, можно применить простую и натуральную подкормку из компонентов, которые есть на каждой кухне.

Смотрите видео - Какое удобрение лучше всего подходит для укропа:

Ранее Главред писал, что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожай. Главные враги клубники рядом на грядке — растения, которые конкурируют за питание, затеняют кусты или переносят опасные грибковые инфекции.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Укроп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут ли удары по Киеву в ближайшие дни: у Путина сделали новое заявление

Будут ли удары по Киеву в ближайшие дни: у Путина сделали новое заявление

15:15Война
Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:26Мир
Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Последние новости

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшие дни: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

Реклама
12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

Реклама
11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

11:15

Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

10:40

Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

10:02

Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атакиФото

09:49

Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

09:37

Легендарная британская певица впала в кому

09:24

Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядкиВидео

08:48

Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

08:21

Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

08:18

Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означаетмнение

07:25

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

06:23

Гороскоп на завтра, 10 мая: Близнецам — расходы, Львам — ответственность

05:55

Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды

05:11

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

03:21

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкойВидео

03:00

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

02:17

Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

01:52

Только до 18 мая: пять знаков зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему

00:31

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

Реклама
00:04

Что такое налог на дождь: за что уже платят жители ЕвропыВидео

08 мая, пятница
23:52

Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

23:44

Цены на молодой овощ упали на 15%, но есть нюанс — что происходит на рынке

23:16

В НБУ пояснили, почему цены на заправках не упали несмотря на удешевление нефти

23:14

Тля исчезнет сама: что посадить рядом с овощами и розами, чтобы забыть о вредителе

23:05

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:02

Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

22:19

Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: "Мадяр" сделал важное заявление

22:09

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:05

Самые недоверчивые знаки зодиака — кому сложно раскрыться в любви

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять