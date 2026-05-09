Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропом

Стоит учитывать, что укроп на грядке способен превратиться в горький гибрид при неправильном выборе соседа.

Соседи для укропа - список лучших растений для посадки на грядке

Вы узнаете:

Почему чеснок и лук считаются идеальными соседями для укропа

Как правильно поливать грядку при совместной посадке разных трав

Помогает ли тень от высоких растений продлить сбор урожая зелени

Укроп можно выращивать в качестве растения-компаньона для множества различных растений. Главред выяснил, что хорошо растёт рядом с укропом.

Укроп принадлежит к семейству зонтичных и приносит много пользы своим соседям. Во-первых, его сильный запах отпугивает капустную совку и тлю. Во-вторых, его нежные желтые цветы привлекают множество опылителей, таких как пчелы и бабочки, что повышает урожайность плодоносящих растений. Также цветы укропа привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и мухи-журчалки, которые охотятся на садовых вредителей, таких как тля, клопы-щитники и блошки, пишет Gardenary.

Что любит укроп

Укроп лучше всего растет в прохладное время года и может переносить небольшие заморозки. Семена укропа можно начинать высевать, как только почва станет пригодной для обработки весной. Если летом температура поднимается до 27-32°C, подождите, пока не начнет холодать, чтобы снова начать выращивать укроп осенью.

В теплую погоду укроп начинает цвести, то есть на нем образуются цветки, готовящиеся к образованию семян. Эти красивые желтые цветки привлекают множество полезных насекомых.

Укроп нуждается в солнечном свете. Для роста достаточно всего около четрыех часов солнечного света в день. Укроп можно сажать рядом с более высокими растениями. Если обеспечить укропу тень в теплую погоду, растение будет чувствовать себя хорошо и плодоносить немного дольше.

Укроп нуждается в регулярном поливе. Если почва слишком сильно пересыхает, укроп может испытывать стресс и начать цвести.

Что любит и чего не любит укроп / Инфографика: Главред

20 лучших растений-компаньонов для укропа

Садовод составила список из 20 лучших растений для выращивания вместе с укропом:

руккола;

базилик;

свекла;

брокколи;

капуста;

календула;

кинза;

чеснок;

капуста кале;

латук;

бархатцы;

настурции;

лук;

петрушка;

горох;

редис;

шпинат;

мангольд.

Какие растения хорошо растут рядом с укропом

Укроп можно выращивать вместе с многолетними травами из семейства мятных, но имейте в виду, что укроп требует гораздо более частого полива. Высаживайте эти многолетние травы по краям грядки или контейнера, где почва быстрее высыхает. Укроп сажайте в центре, где почва дольше удерживает влагу. Рядом с укропом можно посадить другие травы, такие как базилик, кинза и петрушка, которые также требуют немного больше воды.

Кориандр (кинза) — родственник укропа из семейства зонтичных. Его можно сажать одновременно с укропом, и, поскольку это тоже однолетнее растение, оно тоже зацветет, как только потеплеет. Эти зонтиковидные цветки привлекут всех полезных насекомых вокруг.

Некоторые садоводы говорят, что не стоит сажать кинзу рядом с укропом из-за перекрестного опыления, в результате которого образуется странный, горький гибрид. Если вы хотите сохранить семена своих трав, возможно, стоит дать им немного больше места.

Укроп прекрасно растет рядом с листовой зеленью, такой как салат и капуста. Эти листовые овощи также хорошо себя чувствуют при более прохладной погоде и достаточном количестве влаги в почве. Когда в конце весны или начале лета потеплеет, многие из этих листовых овощей начнут испытывать стресс и привлекать вредителей, таких как гусеницы и тля. К счастью, это как раз то время, когда укроп зацветет. Цветение привлечет полезных насекомых, таких как божьи коровки и паразитические осы, которые помогут справиться с вредителями.

Салат-латук действительно выигрывает от выращивания рядом с ароматными травами, такими как укроп. Некоторые вредители не смогут обнаружит растения салата из-за более сильного запаха укропа. Других вредителей может отпугнуть запах укропа.

Шпинат и мангольд — два морозостойких зеленых растения из семейства амарантовых. Как и укроп, их можно высаживать в саду, как только почва станет пригодной для обработки весной. Они получат все преимущества от выращивания рядом с ароматной травой, такой как укроп.

Укроп можно выращивать рядом с крестоцветными овощами, такими как брокколи, капуста кале, руккола, горчичная зелень, листовая капуста, цветная капуста и белокочанная капуста. Цветы укропа привлекают хищников, таких как божьи коровки, мухи-журчалки и паразитические осы, что помогает бороться с вредителями, такими как тля и гусеницы капустной совки. Научно доказано, что укроп, высаженный рядом с капустой, снижает количество тли на капустных листьях.

Укроп хорошо растет рядом с растениями семейства луковых, такими как лук, чеснок, лук-порей и шнитт-лук. Благодаря своему сильному аромату, отпугивающему многих вредителей, эти растения являются отличными соседями для всего огорода. Кроме того, они лучше всего растут в прохладную погоду.

Можно ли сажать укроп рядом с чесноком?

Чеснок сажают осенью, а собирают урожай поздней весной или летом. Поскольку подземная луковица немного меньше луковицы лука, чеснок можно сажать в достаточном количестве вместе с такими травами, как укроп.

Свекла — морозостойкий корнеплод, который лучше всего растет в тот же сезон, что и укроп.

Редис — самая быстрорастущая корнеплодная культура, и его можно высаживать в саду вместе с укропом. Если сеять редис, укроп и кинзу последовательно каждые две недели, то можно получать более непрерывный урожай с этих растений.

Огурцы, помидоры, перец и баклажаны могут получить пользу от выращивания рядом с укропом. Поздней весной или летом цветы укропа привлекут в сад опылителей и других полезных насекомых как раз в тот момент, когда плодоносящие растения начинают активно расти. Укроп, например, может привлекать хищников, которые питаются вредителями, такими как огуречные жуки, блошки и томатные совки.

Лучшее плодоносящее растение для одновременной посадки с укропом — это горох, благодаря их схожим температурным предпочтениям. Семена гороха можно высевать непосредственно в грунт, как только почва станет пригодной для обработки весной. Горох фактически фиксирует азот в почве, что способствует образованию еще более перистых листьев у укропа.

К слову, даже у опытных дачников укроп часто всходит плохо, вытягивается или растет тоненьким и слабым. Чтобы укроп взошел плотной "щеткой" и рос сочным зеленым ковром, можно применить простую и натуральную подкормку из компонентов, которые есть на каждой кухне.

Об источнике: Gardenary Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации. Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

