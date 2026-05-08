На летнюю жару рассчитывать не стоит: погода на Тернопольщине сменит характер

Местами температура будет достигать всего +18 градусов.

Погода в Тернопольской области на выходных, 9 и 10 мая, будет преимущественно облачной. Температура днем не поднимется выше +21 градуса, а ночью даже возможны дожди. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 9 мая

В субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2 – 7 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем ожидается +15…+20 градусов.

В городе Тернополь температура ночью составит +6…+8 градусов, а днем +16…+18 градусов.

Погода в Тернополе 10 мая

В воскресенье в Тернопольской области прогнозируется переменная облачность. Ночью возможны небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от +8 до +13 градусов, а днем поднимется до +16…+21 градуса.

Погода в Украине на выходных

Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в ближайшее время станет более прохладной.

"9–10 мая через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе — без осадков", — добавила она.

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине начнет ухудшаться. В эти выходные уже ожидается понижение температуры воздуха в большинстве регионов.

9 мая погода на Львовщине будет формироваться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются облачность, туманы и кратковременные дожди.

В Житомирской области выходные 9–10 мая пройдут под знаком прохлады и высокой пожарной опасности. Ночами температура будет опускаться до 5 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться максимум до 22 градусов.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

