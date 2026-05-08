Какой цветок отпугивает кротов лучше, чем химикаты — что нужно посадить

Марина Иваненко
8 мая 2026, 21:04
Опытные садоводы используют императорскую рябинку для защиты газонов и огорода от кротов — почему это растение действует лучше, чем репелленты.
Как избавиться от кротов на участке
Как избавиться от кротов на участке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какое растение отпугивает кротов
  • Как правильно сажать луковицу рябчика императорского

Появление кротов и полевок на садовом участке часто приводит к повреждению газонов, цветников и корневой системы растений. Вместо использования химических средств опытные садоводы применяют проверенный биологический метод — высадку императорского рябчика. Это растение создает естественный барьер, который вредители стараются обходить.

Почему кроты и полевки убегают с участка

Секрет эффективности императорского рябчика заключается в специфическом запахе его луковиц. Для человека он почти неощутим, однако подземные обитатели воспринимают его как сигнал опасности. Луковицы выделяют ферменты, которые раздражают обонятельные рецепторы кротов, полевок и слепней. В отличие от репеллентов, которые смываются дождем, живое растение поддерживает защитный фон в течение всего сезона. Метод работает не только против кротов, но и помогает защитить овощные культуры от мелких грызунов.

Как правильно высаживать рябиник для максимальной защиты

Для того чтобы "линия запаха" работала максимально эффективно, важно соблюдать технологию посадки:

  • Луковицы заделывают в почву на 15–20 см.
  • Растения высаживают на расстоянии 30–40 см друг от друга.
  • Лучше всего размещать рябчик вдоль заборов, по периметру газонов или непосредственно возле мест, где ранее появлялись новые куртины.

Хотя посадку проводят в конце лета или осенью, полноценный защитный эффект проявляется уже в следующем сезоне, когда корневая система растения активизируется.

Как гуманно прогнать кротов с участка
Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Почему этот способ лучше химических средств

Использование рябчика императорского имеет несколько практических преимуществ:

Почва не загрязняется токсичными веществами.Растение не вредит пчелам и другим полезным организмам. Это решение формата "посадил и забыл", которое не требует регулярного обновления или контроля.

О чем важно помнить садоводам

Садоводам следует учитывать, что рябчик императорский — ядовитое растение. Сок луковиц и стеблей может вызвать раздражение кожи, поэтому все работы рекомендуется проводить в защитных перчатках. Также не стоит высаживать растение в местах, где есть свободный доступ для домашних животных или маленьких детей.

Видео о том, как избавиться от кротов на участке, можно посмотреть здесь:

Ранее Главред рассказывал о том, что комары могут испортить любой отдых, но есть простое решение. Какие растения отпугивают насекомых и как создать естественную защиту без химии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

