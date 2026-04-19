Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецепт

Садовод рассказал, как правильно приготовить органическое удобрение для эффективной подкормки ягодных культур весной.

Как органическое удобрение помогает смородине

Вы узнаете:

Как подготовить смородину к сезону

Какое удобрение дает лучший эффект

Как увеличить урожай ягод весной

Успешное плодоношение смородины закладывается уже в первые недели весеннего потепления, когда растения активно пробуждаются после зимы. Именно в этот период кусты требуют повышенного внимания, ведь от стартового ухода зависит сила роста побегов, формирование листьев и будущее количество ягод.

Главред решил разобраться, как правильно подготовить ягодные кусты к сезону и какие органические методы подкормки считаются наиболее эффективными в современном садоводстве.

Как рассказал автор YouTube-канала "Корисное TV", базовым этапом ухода весной является санитарная и формирующая обрезка. Удаление старых, поврежденных и непродуктивных ветвей позволяет растению направить энергию на развитие молодых побегов. Это не только омолаживает куст, но и способствует формированию более густой кроны, что усиливает фотосинтез и напрямую влияет на размер и сладость ягод.

Органические удобрения

Садовод подчеркнул, что современное садоводство постепенно отходит от агрессивной химии, отдавая предпочтение органическим и биологическим удобрениям. Одним из самых популярных решений для весеннего старта является гранулированный куриный помет, известный как "куриный помет".

Благодаря термической обработке он лишен патогенов и вредных микроорганизмов, что делает его безопасным для почвы и растений.

Приготовление раствора

Специалист отмечает, что важно соблюдать правильную технологию приготовления раствора. Для базового концентрата одну литровую банку гранулированного удобрения растворяют в десяти литрах теплой воды.

Теплая вода ускоряет процесс растворения, который обычно занимает около двух часов, тогда как в холодной воде этот процесс значительно дольше. Готовность раствора определяется полным отсутствием осадка.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Нормы внесения подкормки

Перед внесением в почву концентрат дополнительно разводят в пропорции один литр на десять литров чистой воды. Для взрослых кустов рекомендуется использовать от пяти до десяти литров готового раствора, тогда как молодым саженцам достаточно меньшей дозы.

Такая схема питания обеспечивает растение питательными веществами примерно на две недели, что особенно важно в период цветения и активного роста.

Повторная подкормка

Эксперт также советует повторить подкормку через две недели после первого внесения. Это позволяет закрепить эффект и стимулировать формирование новых побегов, которые станут основой урожая следующего года. В дальнейшем, во время налива ягод, уход можно дополнять биопрепаратами для повышения сахаристости и массы плодов.

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV" YouTube-канал "Корисне TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом.

