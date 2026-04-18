Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

Хотите много крупной клубники — какие сорта лучше всего подходят для украинских условий и как собрать урожай с весны до лета.

Лучшие сорта клубники

О чем вы узнаете:

Какие сорта клубники лучше всего подходят для начинающих

Как получить большой и стабильный урожай

Выбор правильного сорта клубники — это главная залога хорошего урожая для каждого садовода. Опытные хозяева советуют покупать растения, которые дают крупные ягоды, не боятся болезней и просты в уходе. Это позволяет стабильно обеспечивать семью свежими витаминами в течение всего сезона — подробнее рассказывает Главред.

Для начинающих лучше всего подходят такие проверенные сорта: Альба, Азия и Пегас. Такой набор позволяет собирать ягоды непрерывно — с ранней весны до середины лета. Правильный подбор саженцев помогает избежать распространенных проблем, таких как гниение плодов из-за дождей или высыхание кустов в жару.

На канале "Украинское Село" рассказывают, что эти сорта являются лидерами по вкусовым качествам и выносливости в украинских условиях. Автор материала отмечает:

Сейчас химические обработки в XXI веке — никуда от них не деться, если хотите иметь красивые грядки с такой вкусной сочной клубникой.

Альба — идеальный старт для новичков: прощает даже грубые ошибки

Альба созревает первой среди всех популярных сортов. Она считается очень "живучей" и идеально подходит для тех, кто только учится ухаживать за клубникой.

Альба прощает ошибки. Если вы сажаете впервые, то в большинстве случаев не угадаете с шириной посадки... Альба прощает ошибку в плане ширины посадки, — рассказывает автор.

Даже если вы посадите кусты слишком плотно, ягоды почти не гниют. С одного куста реально собрать до полукилограмма крупных плодов даже без профессиональных систем полива.

Азия — гигантские ягоды, которые поражают: вкус и размер без компромиссов

Азию ценят за красоту и размер плодов. Это сорт итальянского происхождения, который не боится солнца и легко выдерживает летнюю жару.

Размер ее ягод компенсирует все небольшие недостатки. Вес 60–70 граммов — это не редкость, это ее стандарт даже у меня без полива, — подчеркивают в видео.

Чтобы Азия оставалась здоровой, весной ее стоит подкормить железом — тогда листья будут ярко-зелеными, а куст — крепким. Этот сорт легко размножать самостоятельно, поскольку он дает много крепких побегов.

Пегас — не боится дождей и не гниет

Пегас — это среднепоздняя клубника, которая считается одной из самых устойчивых. Она спасает садоводов в дождливые годы, когда другие сорта могут портиться от влаги.

Я за весь сезон не видел ни одной гнилой ягоды на Пегасе. Это сорт, который прощает достаточно много ошибок, особенно для новичков, — утверждает автор.

Ягода у Пегаса плотная, вкусная и долго держится на кустах. Он созревает тогда, когда большинство других сортов уже отцвели, что позволяет наслаждаться свежей клубникой значительно дольше.

Сочетание Альбы, Азии и Пегаса помогает даже новичку получить отличный результат. Главное — выбирать качественную рассаду и вовремя защищать растения от вредителей весной.

Об источнике: канал "Украинское село" "Украинское Село" — это авторский YouTube-канал Юрия, посвященный практическому опыту ведения сельского хозяйства и агробизнеса. Основной акцент сделан на профессиональном выращивании клубники, садоводстве, животноводстве и использовании сельхозтехники. Контент полезен для фермеров и владельцев приусадебных участков благодаря практическим советам по оптимизации труда на земле и развитию собственного дела в условиях современного украинского села.

