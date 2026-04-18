Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

Марина Иваненко
18 апреля 2026, 18:56
Хотите много крупной клубники — какие сорта лучше всего подходят для украинских условий и как собрать урожай с весны до лета.
Лучшие сорта клубники
Лучшие сорта клубники / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие сорта клубники лучше всего подходят для начинающих
  • Как получить большой и стабильный урожай

Выбор правильного сорта клубники — это главная залога хорошего урожая для каждого садовода. Опытные хозяева советуют покупать растения, которые дают крупные ягоды, не боятся болезней и просты в уходе. Это позволяет стабильно обеспечивать семью свежими витаминами в течение всего сезона — подробнее рассказывает Главред.

видео дня

Для начинающих лучше всего подходят такие проверенные сорта: Альба, Азия и Пегас. Такой набор позволяет собирать ягоды непрерывно — с ранней весны до середины лета. Правильный подбор саженцев помогает избежать распространенных проблем, таких как гниение плодов из-за дождей или высыхание кустов в жару.

На канале "Украинское Село" рассказывают, что эти сорта являются лидерами по вкусовым качествам и выносливости в украинских условиях. Автор материала отмечает:

Сейчас химические обработки в XXI веке — никуда от них не деться, если хотите иметь красивые грядки с такой вкусной сочной клубникой.

Альба — идеальный старт для новичков: прощает даже грубые ошибки

Альба созревает первой среди всех популярных сортов. Она считается очень "живучей" и идеально подходит для тех, кто только учится ухаживать за клубникой.

Альба прощает ошибки. Если вы сажаете впервые, то в большинстве случаев не угадаете с шириной посадки... Альба прощает ошибку в плане ширины посадки, — рассказывает автор.

Даже если вы посадите кусты слишком плотно, ягоды почти не гниют. С одного куста реально собрать до полукилограмма крупных плодов даже без профессиональных систем полива.

Видео о том, какой сорт клубники является лучшим, можно посмотреть здесь:

Азия — гигантские ягоды, которые поражают: вкус и размер без компромиссов

Азию ценят за красоту и размер плодов. Это сорт итальянского происхождения, который не боится солнца и легко выдерживает летнюю жару.

Размер ее ягод компенсирует все небольшие недостатки. Вес 60–70 граммов — это не редкость, это ее стандарт даже у меня без полива, — подчеркивают в видео.

Чтобы Азия оставалась здоровой, весной ее стоит подкормить железом — тогда листья будут ярко-зелеными, а куст — крепким. Этот сорт легко размножать самостоятельно, поскольку он дает много крепких побегов.

Пегас — не боится дождей и не гниет

Пегас — это среднепоздняя клубника, которая считается одной из самых устойчивых. Она спасает садоводов в дождливые годы, когда другие сорта могут портиться от влаги.

Я за весь сезон не видел ни одной гнилой ягоды на Пегасе. Это сорт, который прощает достаточно много ошибок, особенно для новичков, — утверждает автор.

Ягода у Пегаса плотная, вкусная и долго держится на кустах. Он созревает тогда, когда большинство других сортов уже отцвели, что позволяет наслаждаться свежей клубникой значительно дольше.

Сочетание Альбы, Азии и Пегаса помогает даже новичку получить отличный результат. Главное — выбирать качественную рассаду и вовремя защищать растения от вредителей весной.

Об источнике: канал "Украинское село"

"Украинское Село" — это авторский YouTube-канал Юрия, посвященный практическому опыту ведения сельского хозяйства и агробизнеса. Основной акцент сделан на профессиональном выращивании клубники, садоводстве, животноводстве и использовании сельхозтехники. Контент полезен для фермеров и владельцев приусадебных участков благодаря практическим советам по оптимизации труда на земле и развитию собственного дела в условиях современного украинского села.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород ягоды клубника интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять