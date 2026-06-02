Почему опытные дачники собирают апельсиновую кожуру: секрет урожайного огорода

Некоторые садоводы используют апельсиновую кожуру в качестве средства для маскировки запахов или даже для отпугивания кошек.

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5 способов использования апельсиновых корок / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Чем полезны апельсиновые корки для огорода

Как их можно эффективно использовать

Апельсиновая кожура все чаще появляется не только на кухне, но и на грядках. Садоводы называют ее доступным ресурсом, который может улучшить почву, сдержать вредителей и даже заменить часть химических средств, пишет издание The Spruce.

Чем полезны апельсиновые корки

Эксперты отмечают, что цитрусовая кожура обогащает компост, помогает отпугивать насекомых и может служить природным дезинфектором. Некоторые садоводы используют ее как маскирующее средство для запахов или даже для сдерживания кошек.

Анна Олер из Bright Lane Gardens говорит, что цитрусовые на кухне оставляют много кожуры, и она охотно переносит их в сад: это простой способ повторно использовать отходы и поддержать почву.

Пять способов применения апельсиновых корок в саду

Обогащение компоста — кожуры разлагаются и добавляют азот и калий. Их не стоит использовать в биогумусе, но в обычной компостной куче они работают хорошо при условии правильного баланса зеленых и коричневых материалов.

— кожуры разлагаются и добавляют азот и калий. Их не стоит использовать в биогумусе, но в обычной компостной куче они работают хорошо при условии правильного баланса зеленых и коричневых материалов. Отпугивание насекомых — цитрусовые масла действуют как природный фумигант. Высушенные кожуры вокруг растений могут сдерживать муравьев, тлю и комаров.

— цитрусовые масла действуют как природный фумигант. Высушенные кожуры вокруг растений могут сдерживать муравьев, тлю и комаров. Естественная дезинфекция — биоактивные соединения цитрусовых помогают очищать инструменты, лотки для рассады, компостные контейнеры и другие предметы от бактерий и грибков.

— биоактивные соединения цитрусовых помогают очищать инструменты, лотки для рассады, компостные контейнеры и другие предметы от бактерий и грибков. Борьба с запахами — свежие или сушеные кожуры можно раскладывать возле мест с неприятным запахом, чтобы освежить воздух.

— свежие или сушеные кожуры можно раскладывать возле мест с неприятным запахом, чтобы освежить воздух. Отпугивание кошек — некоторые садоводы замечают, что цитрусовый аромат уменьшает количество кошачьих "визитов", хотя эффект бывает непостоянным.

Возможные минусы

Апельсиновая кожура может привлекать слизней или енотов, быстро высыхать и наносить вред биогумусу. Поэтому эксперты советуют начинать с небольших количеств.

Четыре совета от специалистов

Измельчайте кожуру — мелкие кусочки быстрее разлагаются.

Используйте умеренно — избыток цитрусовых может повысить кислотность почвы.

Перемешивайте с другими материалами — это обеспечивает равномерное разложение.

Часто обновляйте — эфирные масла быстро испаряются, поэтому кожуру нужно регулярно добавлять.

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