Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему опытные дачники собирают апельсиновую кожуру: секрет урожайного огорода

Дарья Пшеничник
2 июня 2026, 20:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые садоводы используют апельсиновую кожуру в качестве средства для маскировки запахов или даже для отпугивания кошек.
Почему опытные дачники собирают апельсиновую кожуру: секрет урожайного огорода
5 способов использования апельсиновых корок / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

видео дня
  • Чем полезны апельсиновые корки для огорода
  • Как их можно эффективно использовать

Апельсиновая кожура все чаще появляется не только на кухне, но и на грядках. Садоводы называют ее доступным ресурсом, который может улучшить почву, сдержать вредителей и даже заменить часть химических средств, пишет издание The Spruce.

Чем полезны апельсиновые корки

Эксперты отмечают, что цитрусовая кожура обогащает компост, помогает отпугивать насекомых и может служить природным дезинфектором. Некоторые садоводы используют ее как маскирующее средство для запахов или даже для сдерживания кошек.

Анна Олер из Bright Lane Gardens говорит, что цитрусовые на кухне оставляют много кожуры, и она охотно переносит их в сад: это простой способ повторно использовать отходы и поддержать почву.

Пять способов применения апельсиновых корок в саду

  • Обогащение компоста — кожуры разлагаются и добавляют азот и калий. Их не стоит использовать в биогумусе, но в обычной компостной куче они работают хорошо при условии правильного баланса зеленых и коричневых материалов.
  • Отпугивание насекомых — цитрусовые масла действуют как природный фумигант. Высушенные кожуры вокруг растений могут сдерживать муравьев, тлю и комаров.
  • Естественная дезинфекция — биоактивные соединения цитрусовых помогают очищать инструменты, лотки для рассады, компостные контейнеры и другие предметы от бактерий и грибков.
  • Борьба с запахами — свежие или сушеные кожуры можно раскладывать возле мест с неприятным запахом, чтобы освежить воздух.
  • Отпугивание кошек — некоторые садоводы замечают, что цитрусовый аромат уменьшает количество кошачьих "визитов", хотя эффект бывает непостоянным.

Возможные минусы

Апельсиновая кожура может привлекать слизней или енотов, быстро высыхать и наносить вред биогумусу. Поэтому эксперты советуют начинать с небольших количеств.

Четыре совета от специалистов

  • Измельчайте кожуру — мелкие кусочки быстрее разлагаются.
  • Используйте умеренно — избыток цитрусовых может повысить кислотность почвы.
  • Перемешивайте с другими материалами — это обеспечивает равномерное разложение.
  • Часто обновляйте — эфирные масла быстро испаряются, поэтому кожуру нужно регулярно добавлять.

Интересное по теме:

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород лайфхак сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

20:56Война
Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

20:47Мир
"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:52

Без трения и усилий: как вернуть стеклянным крышкам вид только что купленных

21:48

Муравьи бесследно исчезнут: достаточно опрыскать двери и окна одним копеечным средством

21:03

Правильное удаление стрелки чеснока: как хитрость поможет удвоить урожай

20:56

Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

20:55

"Новость шокирует многих": актер из "Твин Пикс" внезапно умер в 44 года

Россия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — ПреображенскийРоссия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — Преображенский
20:47

Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

20:35

Почему опытные дачники собирают апельсиновую кожуру: секрет урожайного огорода

20:23

Неудачные дни июня: какие три знака зодиака столкнутся с проблемами

20:02

Гороскоп на завтра, 3 июня: Ракам — важное решение, Водолеям — разочарование

Реклама
19:53

Рок-хит 38-летней давности назвали самой тревожной песней десятилетияВидео

19:32

Как спасти огород после непогоды — чем опрыскать кусты от стресса

19:31

Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает

19:23

Набор школьников на летнюю практику в ТЦК и СП: в полиции сделали заявление

19:03

Люди добавляют лимонный сок при стирке, и старые вещи меняются на глазах

18:55

Семья Остапчука обустраивается в Канаде: жена шоу-мена показала новое жильеФото

18:54

Легенда о сокровищах Ярослава Мудрого "ожила": что нашли в центре КиеваВидео

18:54

Как выглядит младшая дочь Меладзе: редкое фото

18:28

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:27

Как красиво назвать Юлию на украинском языке — лингвист удивил своими вариантами

18:26

Скандал из-за палаток в метро во время атаки: запретят ли их использование в столицеФото

Реклама
18:26

Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

18:20

Турист тайком пробрался к дикарям и оставил им странный подарокВидео

17:53

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке пенсионера с газетой за 21 с

17:45

Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

17:42

У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

17:32

На Житомирщине выросла средняя зарплата: в каких сферах самые высокие доходы

17:26

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

17:25

Почему нельзя передавать деньги через порог: какую тайну скрывает эта приметка

17:24

Новые прозрачные солнечные панели позволят получать электричество из окон

17:04

Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

16:54

Денежный успех на горизонте: какие три знака зодиака ждут приятные перемены

16:48

Почти до 100 гривен: когда тарифы на воду в Тернополе могут вырасти

16:42

Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

16:34

В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

16:27

Конец "привилегий": одна из стран ЕС требует отменить защиту для мужчин с Украины

16:24

Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностейВидео

16:23

Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

15:55

Как удвоить урожай чеснока: одна процедура сделает головки крупными и крепкимиВидео

15:53

62-летний Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной - СМИ

15:46

Азот вместо воздуха: когда им нужно накачивать колеса в автомобилеВидео

Реклама
15:27

Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

15:26

Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегатьВидео

15:13

Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

14:56

Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

14:46

Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивилаВидео

14:43

Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

14:23

"Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе

14:22

Всего одна простая привычка при смыве поможет сохранить туалет чистым

13:49

Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром: какой церковный праздник

13:43

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять