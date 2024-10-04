Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборки

Как сделать экологически чистое средство для уборки в домашних условиях - женщина удивила рецептом.

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Как приготовить средство для уборки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Уборка дома всегда требует много времени, однако также важно, чтобы сделать это тщательно. Женщина в Сети поделилась экологически чистым универсальным средством для уборки.

Кэндис в TikTok дала новый совет по экологически чистому универсальному средству для чистки, которое прекрасно очистит и будет иметь замечательный аромат. Женщина рассказала, что для приготовления мощного средства вам понадобится только апельсиновая кожура и белый уксус, передает Mirror.

"Изготовление собственного универсального средства для чистки сэкономит вам массу денег", - отметила блогер. видео дня

Она призвала людей просто хранить апельсиновую кожуру, или лимона и лайма. Нужно наполнить большую банку выбранными кожурой цитрусовых и добавить туда белый уксус. Эта смесь должна настояться 2-3 дня, чтобы получить готовое средство.

"Чем дольше вы оставляете его настаиваться, тем сильнее белый уксус будет наполняться приятными ароматами", - поделилась Кэндис. Ваш дом будет иметь свежий и цитрусовый аромат.

Как приготовить универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Чтобы вам было удобно использовать это средство, стоит наполнить бутылку с распылителем наполовину раствором уксуса и водой, следуя простым инструкциям Кэндис. Такой спрей творит чудеса против скопления жира и грязи на различных поверхностях.

В комментариях подписчики приятно удивлены результатами использования такого самодельного спрея.

Смотрите видео о том, как приготовить универсальное средство для уборки:

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