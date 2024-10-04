Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборки

Уборка дома всегда требует много времени, однако также важно, чтобы сделать это тщательно. Женщина в Сети поделилась экологически чистым универсальным средством для уборки.
Кэндис в TikTok дала новый совет по экологически чистому универсальному средству для чистки, которое прекрасно очистит и будет иметь замечательный аромат. Женщина рассказала, что для приготовления мощного средства вам понадобится только апельсиновая кожура и белый уксус, передает Mirror.
"Изготовление собственного универсального средства для чистки сэкономит вам массу денег", - отметила блогер.видео дня
Она призвала людей просто хранить апельсиновую кожуру, или лимона и лайма. Нужно наполнить большую банку выбранными кожурой цитрусовых и добавить туда белый уксус. Эта смесь должна настояться 2-3 дня, чтобы получить готовое средство.
"Чем дольше вы оставляете его настаиваться, тем сильнее белый уксус будет наполняться приятными ароматами", - поделилась Кэндис. Ваш дом будет иметь свежий и цитрусовый аромат.
Чтобы вам было удобно использовать это средство, стоит наполнить бутылку с распылителем наполовину раствором уксуса и водой, следуя простым инструкциям Кэндис. Такой спрей творит чудеса против скопления жира и грязи на различных поверхностях.
В комментариях подписчики приятно удивлены результатами использования такого самодельного спрея.
Смотрите видео о том, как приготовить универсальное средство для уборки:
@thrivewithcandice Это было снято некоторое время назад, но я до сих пор использую точно такой же рецепт ! Цитрусовые корки маскируют сильный острый запах белого уксуса ! Изготовление собственного универсального чистящего средства сэкономит вам ТОНУ денег !!! #allpurposesecleaner#nontoxicliving#nontoxichome♬ оригинальное звучание - Candice ?
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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