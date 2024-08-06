Будут сиять: как почистить автомобильные фары - невероятный лайфхак с уксусом

Регулярная очистка и уход за фарами автомобиля - это не только вопрос красивого вида, но и вопрос безопасности. Для лучшей видимости на дороге, особенно ночью, они всегда должны быть безупречными. Но из-за того, что они постоянно подвергаются воздействию пыли, грязи и остатков насекомых, они часто выглядят тусклыми, пишет sante+.
Как почистить автомобильные фары уксусом
Вам понадобится:
- уксус;
- вода;
- салфетка из микрофибры;
- малярный скотч.
- Защитите лакокрасочное покрытие: очень важно не допустить его обесцвечивания. Малярная лента - идеальный материал для защиты краски вокруг фар.
- Приготовьте раствор: нужно смешать ровно три части воды к одной части уксуса. Затем слегка подогрейте раствор (не доводя до кипения) и перелейте его в бутылку с распылителем.
- Обильно нанесите раствор на фары, полностью покрывая их.
- Для достижения максимальной эффективности оставьте раствор на 5-10 минут, чтобы он эффективно разрыхлил грязь и остатки.
- Затем возьмите чистую салфетку из микрофибры (или старую зубную щетку) и осторожно протрите фары круговыми движениями. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.
- На завершающем этапе тщательно промойте фары чистой водой и высушите их другой салфеткой из микрофибры, чтобы избежать разводов.
Как защитить фары и сделать их блестящими после очистки
После того, как фары высохнут и станут чистыми, нанесите немного полироли на чистую салфетку из микрофибры. Снова потрите поверхность круговыми движениями в течение нескольких минут.
Когда линзы станут блестящими, время нанести защитный воск. Это важный этап для глубокой очистки и защиты фар.
Как часто надо мыть фары автомобиля
Это зависит от многих факторов, включая условия окружающей среды и ваши собственные водительские привычки. Однако, как правило, рекомендуется чистить фары раз в два-три месяца, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии.
Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
Читайте также:
- Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиля
- Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиля
- Для чего люди заворачивают ключ от автомобиля в фольгу: ответ удивит многих
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред