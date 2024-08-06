Будут сиять: как почистить автомобильные фары - невероятный лайфхак с уксусом

Со временем внешний вид автомобильных фар может ухудшаться, поэтому Главред рассказывает о простом способе их очистки.

https://glavred.info/lifehack/budut-siyat-kak-pochistit-avtomobilnye-fary-neveroyatnyy-layfhak-s-uksusom-10586279.html Ссылка скопирована

Как почистить автомобильные фары / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Регулярная очистка и уход за фарами автомобиля - это не только вопрос красивого вида, но и вопрос безопасности. Для лучшей видимости на дороге, особенно ночью, они всегда должны быть безупречными. Но из-за того, что они постоянно подвергаются воздействию пыли, грязи и остатков насекомых, они часто выглядят тусклыми, пишет sante+.

Как почистить автомобильные фары уксусом

Вам понадобится:

видео дня

уксус;

вода;

салфетка из микрофибры;

малярный скотч.

Защитите лакокрасочное покрытие: очень важно не допустить его обесцвечивания. Малярная лента - идеальный материал для защиты краски вокруг фар. Приготовьте раствор: нужно смешать ровно три части воды к одной части уксуса. Затем слегка подогрейте раствор (не доводя до кипения) и перелейте его в бутылку с распылителем. Обильно нанесите раствор на фары, полностью покрывая их. Для достижения максимальной эффективности оставьте раствор на 5-10 минут, чтобы он эффективно разрыхлил грязь и остатки. Затем возьмите чистую салфетку из микрофибры (или старую зубную щетку) и осторожно протрите фары круговыми движениями. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность. На завершающем этапе тщательно промойте фары чистой водой и высушите их другой салфеткой из микрофибры, чтобы избежать разводов.

Как защитить фары и сделать их блестящими после очистки

После того, как фары высохнут и станут чистыми, нанесите немного полироли на чистую салфетку из микрофибры. Снова потрите поверхность круговыми движениями в течение нескольких минут.

Когда линзы станут блестящими, время нанести защитный воск. Это важный этап для глубокой очистки и защиты фар.

Как часто надо мыть фары автомобиля

Это зависит от многих факторов, включая условия окружающей среды и ваши собственные водительские привычки. Однако, как правило, рекомендуется чистить фары раз в два-три месяца, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред