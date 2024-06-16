Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиля

Даже при самом бережном использовании салон автомобиля рано или поздно будет нуждаться в очистке от различных пятен и загрязнений. Многие обращаются в специализированные автомойки, где также предоставляют услуги химчистки салона.
Однако при желании очистить загрязненный салон автомобиля можно самостоятельно, не прибегая к дорогим услугам. Для этого подойдут средства, которые найдутся буквально в каждом доме.
- Как очистить салон автомобиля от грязи
- Чем почистить тканевые сиденья в машине
- Что такое сода
- Как почистить кожаные сиденья
- Смотрите видео - как правильно и быстро помыть автомобиль:
- Чем отмыть кожаный салон
Как очистить салон автомобиля от грязи
Для начала достаньте из салона авто весь ненужный мусор и хлам. Это могут быть старые ненужные чеки из магазина, пустые банки или бутылки из-под воды, кульки, обертки и тому подобное. Загляните под кресла, ведь там могут быть неожиданные "сюрпризы". Затем стоит выполнить сухую уборку – с помощью пылесоса с различными насадками удалите пыль, грязь и мелкий мусор.
Затем займитесь влажной уборкой и удалением пятен и загрязнений. Для этого можно использовать специальное чистящее средство или полироль для панелей автомобильного салона. Стекла можно очистить специальным средством для мыться окон с тряпкой из микрофибры.
Чем почистить тканевые сиденья в машине
Если сидения авто сильно загрязнились, удобнее будет их демонтировать и чистить в квартире или гараже. Для этого ознакомьтесь с инструкцией съема/установки сидений авто. Вы можете использовать специальные средства для очистки ткани или воспользоваться народными средствами.
Сделайте раствор, добавив на литр воды две столовые ложки соды. Хорошо размешайте и нанесите раствор на щетку для очистки. Потом активно протрите пятна на сидении до полного исчезновения.
Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
Как почистить кожаные сиденья
Если в вашем авто кожаный салон, воспользуйтесь проверенным способом очистки сидений. Для этого сделайте мыльный раствор (в воде растворите бесцветное мыло – детское, хозяйственное, твердое и жидкое). Сделайте раствор с теплой водой и вспеньте, а затем мягкой губкой или тряпкой наносите раствор на места загрязнения, аккуратно удаляя их.
Смотрите видео - как правильно и быстро помыть автомобиль:
Чем отмыть кожаный салон
Для очистки кожаного салона автомобиля воспользуйтесь одним из эффективных вариантов:
- тряпка или полотенце из микрофибры;
- кусок замшевой ткани;
- щеткой с мягкой щетиной;
- специальный кондиционер для кожи.
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