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Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиля

Алексей Тесля
16 июня 2024, 01:30
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Чем лучше мыть машину внутри - как почистить салон машины в домашних условиях.
салон
Какую химию использовать для чистки салона авто / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/lqiuz, Pixabay/olivermonschau

Даже при самом бережном использовании салон автомобиля рано или поздно будет нуждаться в очистке от различных пятен и загрязнений. Многие обращаются в специализированные автомойки, где также предоставляют услуги химчистки салона.

Однако при желании очистить загрязненный салон автомобиля можно самостоятельно, не прибегая к дорогим услугам. Для этого подойдут средства, которые найдутся буквально в каждом доме.

Как очистить салон автомобиля от грязи

Для начала достаньте из салона авто весь ненужный мусор и хлам. Это могут быть старые ненужные чеки из магазина, пустые банки или бутылки из-под воды, кульки, обертки и тому подобное. Загляните под кресла, ведь там могут быть неожиданные "сюрпризы". Затем стоит выполнить сухую уборку – с помощью пылесоса с различными насадками удалите пыль, грязь и мелкий мусор.

Затем займитесь влажной уборкой и удалением пятен и загрязнений. Для этого можно использовать специальное чистящее средство или полироль для панелей автомобильного салона. Стекла можно очистить специальным средством для мыться окон с тряпкой из микрофибры.

Чем почистить тканевые сиденья в машине

Если сидения авто сильно загрязнились, удобнее будет их демонтировать и чистить в квартире или гараже. Для этого ознакомьтесь с инструкцией съема/установки сидений авто. Вы можете использовать специальные средства для очистки ткани или воспользоваться народными средствами.

Сделайте раствор, добавив на литр воды две столовые ложки соды. Хорошо размешайте и нанесите раствор на щетку для очистки. Потом активно протрите пятна на сидении до полного исчезновения.

Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Как почистить кожаные сиденья

Если в вашем авто кожаный салон, воспользуйтесь проверенным способом очистки сидений. Для этого сделайте мыльный раствор (в воде растворите бесцветное мыло – детское, хозяйственное, твердое и жидкое). Сделайте раствор с теплой водой и вспеньте, а затем мягкой губкой или тряпкой наносите раствор на места загрязнения, аккуратно удаляя их.

Смотрите видео - как правильно и быстро помыть автомобиль:

Чем отмыть кожаный салон

Для очистки кожаного салона автомобиля воспользуйтесь одним из эффективных вариантов:

  • тряпка или полотенце из микрофибры;
  • кусок замшевой ткани;
  • щеткой с мягкой щетиной;
  • специальный кондиционер для кожи.
Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

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