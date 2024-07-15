Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркалами

Как научиться быстро и правильно парковаться - женщина поделилась полезным лайфхаком в Сети.

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Как быстро припарковаться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Парковка - это одна из тех задач, которые трудно освоить водителям, когда дело доходит до вождения, поэтому стоит уметь делать это умело. В Сети поделились действенным лайфхаком, как за 10-секунд припарковаться.

Бывают ситуации, когда вы на оживленной главной дороге, а с парковкой определенные проблемы, тогда стоит внимательно и тщательно выбирать место. Автомобильный эксперт в TikTok поделилась полезными советами, передает издание Mirror.

Эксперт часто публикует полезные хитрости и советы для автомобилей и водителей. Недавно она опубликовала короткий ролик, где показала, как припарковаться всего за 10 секунд, чтобы вам никогда больше не волновались.

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The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

На видео женщина показала, как отрегулировать боковые зеркала и зеркала заднего вида, чтобы было видно бордюр и транспорт позади. Процесс занимает всего несколько секунд, и когда вы двигаете зеркала, поэтому можно легко увидеть двери автомобиля.

Некоторые автомобили имеют автоматические зеркала, которыми можно управлять одним нажатием кнопки. Обычно он расположен на двери автомобиля рядом с вами, и его очень легко регулировать обзор, не вставая со своего места. Некоторые транспортные средства даже имеют функцию, которая делает это автоматически каждый раз, когда вы едете задним ходом.

Смотрите видео о том, как быстро припарковаться:

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