Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркалами

Парковка - это одна из тех задач, которые трудно освоить водителям, когда дело доходит до вождения, поэтому стоит уметь делать это умело. В Сети поделились действенным лайфхаком, как за 10-секунд припарковаться.
Бывают ситуации, когда вы на оживленной главной дороге, а с парковкой определенные проблемы, тогда стоит внимательно и тщательно выбирать место. Автомобильный эксперт в TikTok поделилась полезными советами, передает издание Mirror.
Эксперт часто публикует полезные хитрости и советы для автомобилей и водителей. Недавно она опубликовала короткий ролик, где показала, как припарковаться всего за 10 секунд, чтобы вам никогда больше не волновались.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
На видео женщина показала, как отрегулировать боковые зеркала и зеркала заднего вида, чтобы было видно бордюр и транспорт позади. Процесс занимает всего несколько секунд, и когда вы двигаете зеркала, поэтому можно легко увидеть двери автомобиля.
Некоторые автомобили имеют автоматические зеркала, которыми можно управлять одним нажатием кнопки. Обычно он расположен на двери автомобиля рядом с вами, и его очень легко регулировать обзор, не вставая со своего места. Некоторые транспортные средства даже имеют функцию, которая делает это автоматически каждый раз, когда вы едете задним ходом.
Смотрите видео о том, как быстро припарковаться:
@master_driver666 Научите вас немного водительских знаний за десять секунд.#driving#skills#tips#knowledge#fpy♬ 原聲 - Master driver
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