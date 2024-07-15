Как долго можно хранить бензин в баке автомобиля: ответ удивит многих

Использовать старый бензин опасно, так как он теряет часть своих свойств.

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Сколько можно хранить бензин в канистре / коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие автомобилисты даже не задумываются о том, что бензин также имеет срок годности и долго хранить его не получится. К тому же, нужно соблюдать ряд правил, чтобы он простоял дольше.

Сколько времени можно хранить 95 бензин

По словам автора YouTube канала "АвтоТема", бензин можно хранить только один год, но если соблюдать все требования. В противном случае - срок годности может достигать даже 3 месяца.

Как правильно хранить бензин в канистре

Срок годности бензина напрямую связан с условиями хранения. В частности, следует плотно закрывать емкость и поддерживать правильную температуру. Оптимальный диапазон - +15-20 градусов по Цельсию. Кроме того, он должен стоять в темном месте, а солнечные лучи ни в коем случае не должны попадать на него.

Если топливо хранится при более высокой температуре, то срок хранения бензина сокращается до 6 месяцев. Если же топливо хранится в прозрачной таре и на него попадают солнечные лучи - время хранения сокращается до 3 месяцев.

Что происходит с бензином во время длительного хранения

Бензин может расслаиваться во время долго хранения, что крайне опасно для вашего автомобиля. Стоит заметить, что если так произошло, то просто потрясая канистрой или проехавшись по неровной дороге, смешать его снова не получится.

Горючее, у которого вышел срок хранения, становится темным или коричневым. Такой бензин использовать нельзя, ведь он отличается повышенной детонацией и может повредить топливную систему автомобиля.

Как долго можно хранить бензин в баке

Если вы заправляете полный бак авто, а ездите очень мало, то рекомендуется хотя бы раз в месяц дозаправлять машину. Это нужно делать для того, чтобы новый бензин смешивался со старым и не терял своих свойств.

Смотрите видео, сколько можно хранить бензин в канистре:

Что известно о YouTube канале "АвтоТема"? YouTube канал "АвтоТема" - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

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