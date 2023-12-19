Почему нельзя заправлять бензин в пластиковую канистру: о хитрой фишке знают единицы

Как долго можно хранить бензин в пластиковой канистре - что важно знать и помнить.

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Маркировка пластиковой канистры для бензина / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/habelfrank, Pixabay/nastogadka

Еще всем в памяти недавний ажиотажный спрос на бензин, вызванный нарушением поставок из-за военной агрессии РФ и обстрелами оккупантами украинских нефтеперерабатывающих заводов. При этом люди помнят огромные очереди, которые выстраивались на АЗС буквально несколько месяцев тому назад.

Вместе с тем многие находили выход в том, чтобы делать запасы горючего, разливая его в канистры. Однако для этого зачастую использовались различные пластиковые емкости, о безопасности которых мало кто задумывался.

Как правильно хранить бензин

Стоит помнить, что бензин – это легковоспламеняющееся горючее, поэтому к вопросу его хранения следует походить с соблюдением всех необходимых правил противопожарной безопасности. Поэтому если вы решили сделать запас бензина и разлить его в специальные канистры, стоит помнить о том, что главное в этом вопросе – неукоснительное соблюдение соответствующих нормативов.

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Можно ли заправлять бензин в пластмассовые канистры

Если вы решили хранить бензин в пластиковой канистре, необходимо помнить о том, что использовать стоит только сертифицированный емкости. В случае хранения бензина в обычной пластиковой канистре есть риск воспламенения, ведь пластик – это материал-диэлектрик. Он способен накапливать статическое электричество на поверхности, поэтому есть вероятность возникновения искры из-за трения и последующего возгорания.

Почему на заправках не наливают бензин в пластик

В этом случае существует реальная опасность того, что может возникнуть возгорание паров бензина. По этой причине на АЗС операторы могут отказать автолюбителям в заливке горючего в обычную пластиковую канистру. К сожалению, уже бывали случаи, когда при заливке бензина в пластик возникало статическое поле, образовывалась микроскопическая искра, которой однако было достаточно для возгорания и даже взрыва.

Какие канистры можно использовать для бензина

Если вы решите заливать бензин в пластиковую канистру, обратите внимание на ее маркировку. На качественных канистрах должны стоять обозначения UN — сертификата ёмкости для опасных грузов. Это подтверждает, что такая емкость соответствуюет необходимым международным регламентам по перевозке опасных грузов. Также емкость соответствует стандартам:

падения;

штабелирования;

давления паров жидкости.

Как долго можно хранить бензин в пластиковых канистрах

Если вы решили хранить бензин в канистре, следует помнить о временных ограничениях, которые следует соблюдать для того, чтобы горючее не утратило свои качества.

в пластиковых канистрах бензин можно хранить не дольше полугода (при условии, что емкость предназначена для хранения нефтепродуктов);

в металлической канистре бензин рекомендуют хранить до года (после этого срока бензин необходимо либо использовать, либо утилизировать).

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