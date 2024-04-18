Как сэкономить десятки гривен на литре бензина: нужно сделать всего 1 действие

Автоэксперты предупреждают, что любые дополнительные детали, добавленные к автомобилю, могут "снизить аэроэффективность" и увеличить использование топлива.

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Как сэкономить на бензине - почему увеличивается расход топлива / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут увидеть, как их потребление топлива упадет на ошеломляющие 25%, просто сняв один конкретный элемент со своих автомобилей, сообщает Express со ссылкой на данные автоэкспертов из CarShop.

Они подчеркнули, что багажники на крыше автомобиля, которые часто используются для перевозки велосипедов, могут серьезно ухудшить аэродинамику транспортного средства/

Эксперты предостерегают, что любое дополнительное оборудование на автомобиле может "снизить аэроэффективность" и увеличить лобовое сопротивление, что приводит к увеличению расхода топлива.

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Они отметили, что использование багажника на крыше может потреблять на 25 процентов больше топлива, что нанесет ощутимый удар по кошелькам автомобилистов, которые и без того находятся в затруднительном положении.

Даже пустой багажник на крыше может привести к 15-процентному увеличению потребления топлива.

"Автомобили спроектированы так, чтобы быть максимально аэродинамичными, то есть уменьшать аэродинамическое сопротивление, но внешние дополнения могут ухудшить эту аэродинамическую эффективность и увеличить сопротивление. Багажники и боксы на крышу являются распространенным дополнением к автомобилям, но они могут увеличить потребление топлива, поскольку исследования показывают, что при езде с боксом на крыше расходуется на 25 процентов больше топлива. Многие могут подумать, что это связано с самим багажником, но даже пустой багажник потребляет на 15 процентов больше топлива", - отметили эксперты.

Они также добавили полезный совет для водителей.

"Полезный совет - открытые люки и окна также могут вызвать лишние расходы, открывая их только при необходимости, вы можете повысить топливную эффективность", - указывают они.

Кроме того, что громоздкие багажники на крыше влияют на аэродинамику автомобиля, они также увеличивают его общий вес, что еще больше снижает топливную эффективность.

Эксперты BookMyGarage предостерегают от перевозки тяжелых вещей в вашем автомобиле.

"Если в вашем автомобиле постоянно находится много тяжелых вещей, то вы можете тратить больше топлива, чем нужно. Чем меньше беспорядка в вашем автомобиле, тем меньше топлива вам понадобится для его заправки. Обязательно снимите все велосипедные багажники или боксы на крыше, которые не используются - они увеличивают расход топлива и создают значительное сопротивление ветру", - отмечают специалисты.

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