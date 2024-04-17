Чего боятся осы: 4 лучших способа отпугнуть опасных насекомых

Чтобы отогнать ос, можно воспользоваться рядом подручных средств, которые есть дома у каждого из нас.

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Чего боятся осы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Весной и летом довольно много насекомых могут приносить людям существенные неприятности. Один из видов насекомых, от которых нужно держаться подальше - это осы, укусы которых достаточно опасны для жизни и здоровья людей. Поэтому каждому из нас нелишним будет знать, что может отпугнуть ос.

Есть ряд способов, как избавиться от ос народными средствами, ведь отпугивать таких насекомых можно не только с помощью магазинной химии, пишет сайт "Ликвидатор".

1. Натуральный молотый кофе

Чтобы отпугнуть этих насекомых, прежде всего следует знать, какие запахи ненавидят осы. Среди ненавистных им запахов есть также запах натурального молотого кофе. Нужно насыпать небольшое количество такого порошка в железный сосуд и немного нагреть его на огне - там аромат кофе будет быстрее распространяться.

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2. Вода

Также может помочь обычная вода. Ее нужно залить в бутылку с пульверизатором и использовать, если вы заметили возле себя одну или несколько ос. Эти насекомые после попадания воды на их тело посчитают, что начинается дождь, и что нужно возвращаться в гнездо.

3. Эфирные масла

Вот особенно не любят аромат чайного дерева, мяты и лаванды. Поэтому можно использовать такие эфирные масла, чтобы отогнать от себя таких насекомых.

4. Лимон

Запах лимона осы тоже не любят. Поэтому можно нарезать цитрусовый на кусочки и поставить на стол.

5. Полынь и мята

Можно развесить веники из полыни или мяты дома или на даче, чтобы их аромат отпугивал ос. А когда веники высохнут, их нужно будет заменить на новые.

Чем опасны осы? У некоторых людей встречается повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду. Для здорового человека укус насекомого безопасен, но людям с аллергической реакцией следует избегать нападения ос. Особенно опасны укусы в область полости рта – например, если человек откусил яблоко, в котором была оса. Такой укус может привести к быстрому отеку дыхательных путей и может привести даже к летальным исходам. Люди, страдающие аллергическими реакциями, нуждаются в медицинской помощи на ранних этапах после укуса. Любая отсрочка медицинской помощи увеличивает риск осложнений и тяжелых последствий, а также смерти.

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