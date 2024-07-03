В Украине значительно подорожает бензин: неутешительный прогноз о ценах на АЗС

Уже в этом году на автозаправках значительно подорожает бензин, ведь в очередной раз увеличится цена на акциз.

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В Украине повысят цены на бензин / коллаж: Главред фото: pixabay, Украинская энергетика

Уже с 1 сентября в Украине могут начать действовать новые акцизы на бензин. Вследствие этого цена на топливо на АЗС повысится. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн у себя на Facebook.

"По проекту закона, который уже прошел первое чтение в парламенте, повышение ставок акцизов должно было произойти 1 июля, однако документ еще не прошел второе чтение и, соответственно, его не подписал президент. Основная причина отсрочки - отсутствие единой позиции относительно размера акцизной ставки на сжиженный газ", - отметил Куюн. видео дня

Основной причиной принятия такого законопроекта является постепенное увеличение акцизов на бензин, согласно директиве №2003/96/ЕС.

Поэтому, как сообщил Куюн, уже с 1 сентября акцизный налог может увеличиться следующим образом:

на бензины - с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель - с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ - с текущих 52 до 70 евро (может быть до 277 евро в основной редакции).

Эксперты считают, что в последующие годы цена на бензин и дизель будет расти не стремительно - в среднем на 1,5 грн за 1 литр в год.

Проблемы с топливом у россиян из-за войны в Украине

Напомним, у россиян из-за атак ВСУ по объектам НПЗ резко возросла потребность в топливе на фронте. Ранее в РФ ввели запрет на вывоз бензина.

На фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам России Москва обратилась к Казахстану, попросив поставить РФ 100 тысяч т бензина в случае его дефицита.

Неблагоприятные погодные условия и удары украинских беспилотников стали причиной падения до минимума морских поставок сырой нефти из России почти за два месяца.

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