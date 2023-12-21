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Цены на АЗС кардинально изменятся: эксперт сообщил, сколько будет стоить топливо

Юрий Берендий
21 декабря 2023, 11:49
К Новому году цена на автомобильный газ на АЗС может упасть до 30 гривен за литр, в то же время, цены на бензин также продолжают падать.
Цены на АЗС кардинально изменятся: эксперт сообщил, сколько будет стоить топливо
Эксперт сообщил, как изменится цена на топливо к Новому году / Коллаж Главрел, фото: УНИАН

Цены на сжиженный газ и бензин продолжают падать из-за цены на нефть на мировом рынке и из-за того, что украинские компании смогли обойти блокаду границы со стороны Польши и нивелировать дефицит. Об этом в эфире телемарафона сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Цена на бензин продолжает падать, притом падение достаточно существенное. Напомню, что в сентябре был пик нефтяных цен 95 долларов за баррель. На данный момент в течение последнего месяца цена не превышала уже 80 долларов за баррель. Соответственно, закупочная стоимость на нефтепродукты упала и сейчас мы это видим на колонках", - указывает эксперт.

По словам Сергея Куюна сейчас все внимание приковано к сжиженному газу.

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"Украинские компании удачно обошли польскую блокаду тремя путями. Первый - увеличили железнодорожную отгрузку. Второй - поехали в объезд Польши, через Словакию и Румынию. Третий - увеличили закупки на южном направлении, чтобы не покупать в Польше", - отмечает директор консалтинговой компании "А-95".

Сергей Куюн отмечает, что сейчас цена на сжиженный газ на заправках дешевеет буквально каждый день.

"Дефицит ликвидирован и сейчас цены буквально на гривну каждый день валятся. Я думаю, что мы увидим к Новому году еще снижение. Думаю, что все цены на сжиженный газ на всех сетях АЗС будут ниже 30 грн на литр ", — добавил Куюн.

На вопрос о прогнозах цен на топливо на посленовогодний период, аналитик отметил, что ситуация на мировом рынке нефти зависит от субъективных решений.

"Ситуация на нефтяном рынке очень зависит от субъективных решений, например, крупных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия и Россия. Эти страны постоянно сокращают добычу и тем самым заставляют цены на нефть расти. Поэтому прогнозировать трудно. Но видим, что силы, которые направлены на удешевление нефти и нефтепродуктов тоже работают. И видим, что последние два этапа снижения добычи саудитами и россиянами фактически не дали результата. И цены не то что не выросли, они еще и упали. Поэтому идет такое противостояние. Будем надеяться, что все же потребители в этой ситуации выиграют", - резюмировал эксперт.

Блокада украино-польской границы

Павел Озигала, один из организаторов перекрытия границы, заявил, что польские перевозчики планируют восстановить блокаду пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной с 18 декабря и угрожают, что блокада продлится до 8 марта.

Впоследствии спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские перевозчики начали акцию протеста и заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска Дорогуск-Ягодин.

Забастовка перевозчиков на границах с Польшей заблокировала товаропоток и движение "коридоров солидарности". Это может привести к уголовной процедуре Еврокомиссии против Польши.

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