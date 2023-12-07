Как будут скакать цены зимой: в Минэкономике рассказали, придется ли раскошелиться украинцам

Рост потребительских цен в Украине в ближайшие месяцы немного ускорится. Однако в целом инфляция останется умеренной, говорят в Минэкономики.

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В целом инфляция останется умеренной, утверждают экономисты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Рост потребительских цен в Украине зимой немного ускорится, однако в целом инфляция останется умеренной. Об этот говорится в обзоре инфляции Минэкономики.

Как отмечается в документе, еще в октябре ожидаемо ускорился рост цен - по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце).

В целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически дорос до самого низкого уровня за последние три года (предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составлял 5%), говорят сотрудники Минэкономики.

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Почему растет инфляция?

"Октябрьский рост цен является результатом: во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции - цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост; во-вторых, продолжение подорожания энергоносителей", - говорят в Минэкономики.

По данным ведомства, главными причинами низкой инфляции в этом году остается отсутствие весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг ‒ при том, что практически неизменными остаются главные условия формирования цен.

"До конца года, в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, очевидно уже вряд ли изменится тренд по сдержанной инфляции с незначительным ее ростом в последние месяцы. Инерционный потенциал весомых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривны, объемы предложения товаров и услуг, а также динамика потребительского спроса будут обуславливать в целом низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом", - говорится в обзоре Минэкономики.

Повышение цен на продукты

Как сообщал Главред, в Украине на протяжении осени заметно подорожали куриные яйца. Цены в среднем выросли примерно на 15 грн ‒ и сейчас стоят в районе 50 грн за десяток. А снижения стоимости этого продукта украинцам советуют не ждать уже до весны.

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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