Праздничная продуктовая корзина значительно подорожает: почему растут цены

Стоимость стандартного набора продуктов на рождественские праздники в Украине может вырасти.

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Праздничная продуктовая корзина значительно подорожает / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН

Рождественская продуктовая корзина в Украине подорожает уже меньше, чем через неделю. Эксперты прогнозируют рост цен к 10 декабря, если польские перевозчики не прекратят блокаду границы с Украиной. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона заявил, что риск подорожания очень явный. Ситуация может урегулироваться только в случае выполнения обещания польской стороной. Однако случится ли это - пока не понятно, в данный момент продолжается активная дискуссия.

А вот в том случае, если страйк будет продолжаться весь декабрь, то продукты подорожают со 100% уверенностью.

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Для того, чтобы примерно спрогнозировать рост стоимости рождественской корзины, Высоцкий предлагает выделить из нее продукты социальной базы, которые обеспечивает фактически полностью внутреннее производство. То есть, базовые продукты под ценовые колебания не попадают.

"Все это не имеет отношения к базовым продуктам: яйца, молоко, овощи, крупы – всего этого достаточно для обеспечения внутреннего потребления", - объяснил Высоцкий.

Однако импортные товары, которые не редко занимают значительную часть корзины, всё же могут вырасти в цене.

Что подорожает в декабре

Несмотря на то, что дефицита пока не предвидится и продукты с задержкой, но доезжают, они могут подорожать, ведь логистика значительно усложнилась и выросла на несколько тысяч километров, которые тоже нужно проехать.

В частности, на импорте в Украине:

бананы

цитрусовые

морепродукты

рыба

Блокада границ

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Также, в декабре в Украине стремительно растет в цене один из самых важных продуктов. С самого начала месяца в Украине наблюдается повышение цен на некоторые продукты. В частности - на мясо и мясные изделия. Об этом сообщает Минфин.

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