Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

В Украине ближе к Рождеству и Новому году ожидается традиционное подорожание продуктов питания.

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К Рождеству и Новому году в Украине традиционно подорожают продукты, говорят эксперты / Коллаж Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине ближе к Рождеству и Новому году ожидают традиционный рост цен на продукты ‒ украинцы, несмотря на войну и непростое материальное положения, готовятся к праздникам, а потому спрос максимально активизируется. Как рассказала в комментарию порталу "Обозреватель" руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, подорожание ожидается в четырех группах продуктов.

Какие продукты подорожают перед праздниками

Ближе к Рождеству и Новому году в Украине ожидается подорожание:

мяса;

колбасы;

овощей;

фруктов.

"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года", – рассказала она.

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При этом, говорит Попович, овощи растут в цене из-за того, что их сезон завершился. И при этом предложение на рынке сейчас минимальное.

"При этом эстафету перехватывает импорт и продукция украинских тепличных комбинатов, которая тоже дороже, ведь тепличное производство овощей зимой – это большие затраты", – объяснила эксперт.

В частности, прогнозирует она, картофель подорожает на 5-8%. И примерно столько же вырастет цена свеклы.

Как ранее сообщал Главред, в Украине на протяжении осени заметно подорожали куриные яйца. Цены в среднем выросли примерно на 15 грн ‒ и сейчас стоят в районе 50 грн за десяток. А снижения стоимости этого продукта украинцам советуют не ждать уже до весны.

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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