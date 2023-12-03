Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

В Украине ближе к Рождеству и Новому году ожидают традиционный рост цен на продукты ‒ украинцы, несмотря на войну и непростое материальное положения, готовятся к праздникам, а потому спрос максимально активизируется. Как рассказала в комментарию порталу "Обозреватель" руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, подорожание ожидается в четырех группах продуктов.
Какие продукты подорожают перед праздниками
Ближе к Рождеству и Новому году в Украине ожидается подорожание:
- мяса;
- колбасы;
- овощей;
- фруктов.
"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года", – рассказала она.
При этом, говорит Попович, овощи растут в цене из-за того, что их сезон завершился. И при этом предложение на рынке сейчас минимальное.
"При этом эстафету перехватывает импорт и продукция украинских тепличных комбинатов, которая тоже дороже, ведь тепличное производство овощей зимой – это большие затраты", – объяснила эксперт.
В частности, прогнозирует она, картофель подорожает на 5-8%. И примерно столько же вырастет цена свеклы.
Как ранее сообщал Главред, в Украине на протяжении осени заметно подорожали куриные яйца. Цены в среднем выросли примерно на 15 грн ‒ и сейчас стоят в районе 50 грн за десяток. А снижения стоимости этого продукта украинцам советуют не ждать уже до весны.
Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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