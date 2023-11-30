Что будет с ценами на Новый год 2024: какие продукты стоит купить уже сейчас

Что будет с ценами на продукты под Новый год 2024 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Перед праздниками в Украине традиционно растут цены. Подобная ситуация, вероятно, повторится и на Новый год 2024. Экономист Олег Пензин считает, что могут подняться цены на те продукты питания, на которые резко вырастет спрос. В частности, на деликатесы, икру, красную рыбу, мясные изделия.

"Будет определенный ажиотаж наверняка на мясные изделия, потому что как раз перед праздниками увеличится их потребление", - сказал эксперт в комментарии ТСН.

При этом Пендзин считает, что вряд ли в Украине вырастут цены на картофель, морковь, свеклу и капусту, борщевой набор.

видео дня

"Может, что-то подорожает по рыбе, это традиционно у нас. То есть есть определенные фокусные вещи, которые однозначно немного дорожают перед праздниками, потому что у нас на них резко увеличивается спрос", — прогнозирует экономист.

Он отметил, что на рост цен не будет влиять блокирование польской границы. Кроме того, оно не будет постоянным.

"У нас же обычно так: люди покупают достаточно много перед праздниками, а в первую декаду вообще в магазины никто не ходит. Доедают то, что приготовили. То есть рост цен к праздникам компенсируется. Тем более что у нас рождественские праздники будут до Нового года. Так что, я не думаю, что цены будут расти сильно, да и доходов нет столь больших. Это будет в пределах тех вещей, которые мы постоянно имеем", – добавил Пензин.

Как сообщал Главред, в Украине на протяжении осени заметно подорожали куриные яйца. Цены в среднем выросли примерно на 15 грн ‒ и сейчас стоят в районе 50 грн за десяток. А снижения стоимости этого продукта украинцам советуют не ждать уже до весны.

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Другие новости: