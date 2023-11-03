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В Украине бегут вверх цены на важный для каждой кухни продукт: что случилось

Дмитрий Видоменко
3 ноября 2023, 17:30
В Украине осенью заметно подорожали яйца – цены уже поднялись с летних 32-35 грн за десяток в среднем до более чем 50 грн.
Яйца, монеты
Объемы производства яиц в Украине в 2023 году, говорит эксперт, ниже, чем в прошлом ​​​​/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине на протяжении осени заметно подорожали куриные яйца. Цены в среднем выросли примерно на 15 грн ‒ и сейчас стоят в районе 50 грн за десяток. А снижения стоимости этого продукта украинцам советуют не ждать уже до весны, рассказал в комментарии порталу Liga аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

По самым пессимистичным прогнозам, говорит он, цены на яйца зимой могут вернуться к рекордному уровню прошлого года – 75 грн за десяток.

При этом объемы производства яиц в Украине в 2023 году, говорит эксперт, оказались ниже, чем в прошлом.

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По словам Гопки, к росту цен привели два основных фактора:

  • Сезонность. Дело в том, что в холода частные хозяйства уменьшают предложение на рынке, а именно они поставляют довольно много яиц.
  • Экспорт. Украина является одним из крупнейших экспортеров яиц в Евросоюз. Соответственно, внутренние цены зависят и от европейской конъюнктуры, ведь производителям должно быть выгодно торговать на внутреннем рынке.

"До конца года реальная стоимость может установиться в среднем на отметке 60-70 грн. Выросла также и себестоимость производства, особенно по затратам на электроэнергию. В настоящее время несколько сдерживает цены еще низкая стоимость кормов и протеиновых компонентов", – отметил Гопка.

В свою очередь, руководитель комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду (партия "Слуга народа"), к Новому году яйца могут подорожать и до 75 грн за десяток. Однако, он уверен, что недостатка с этим продуктом не будет.

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста.

В то же время, осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин.

Также, в Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "наседка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн).

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яйца цены на продукты
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