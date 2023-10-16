У Путина боятся бунта: в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ

Агрессор Россия готовит свой инструментарий репрессий к новым волнам мобилизации, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

https://glavred.info/ukraine/u-putina-boyatsya-bunta-v-gur-sdelali-zayavlenie-o-massovoy-mobilizacii-v-rf-10508623.html Ссылка скопирована

Россия мобилизует на войну с Украиной десятки тысяч людей в месяц - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

Страна-оккупант Россия боится общественных бунтов и поэтому не объявляет открытую массовую мобилизацию. Скрытая мобилизация продолжается – Москва призывает на войну десятки тысяч человек в месяц. Государственную машину готовят к новым волнам мобилизации. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что реальная мобилизация в России не прекращается. На войну против Украины отправляют десятки тысяч человек в месяц.

По его словам, государственную машину готовят к новым волнам мобилизации. Законодательство меняют таким образом, чтобы призыв не привел к протестам.

видео дня

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов (России – ред.) увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - отметил Юсов.

Также он добавил, что в Кремле боятся общественного бунта, а сами россияне опасаются мобилизации, как на оккупированном Донбассе.

"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас делают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", - подчеркнул Андрей Юсов.

Мобилизация в России

В сентябре в разведке Британии заявили, что Путин намерен набрать 420 тысяч человек на войну против Украины. Как полагают британцы, Россия хочет провести еще одну волну, однако на всеобщую мобилизацию Кремль не решится.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Украинской правде ранее заявил, что Россия пока не готовится к масштабной мобилизации. По его словам, Москва работает над тем, чтобы перевести на контракт уже мобилизованных.

"В том числе и угрозами проходит этот процесс. Но на самом деле численность за этот период времени Вооруженных сил Российской Федерации существенно не увеличилась", - сказал Скибицкий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.