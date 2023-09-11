Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

Страна-агрессор Россия намерена провести мобилизацию сотен тысяч человек, но на всеобщую не пойдет, сообщает британская разведка.

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Путинский режим намерен набрать 420 тысяч контрактников / коллаж фото Telegram, Радио Свобода

Мобилизация сотен тысяч человек в стране-агрессоре РФ для войны с Украиной оказывает негативное влияние на экономику. Как считают в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, перед президентскими выборами в 2024 году на всеобщую мобилизацию, скорее всего, путинский режим не будет.

Как отмечается в сводке, есть информация, что до конца нынешнего года российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников. 3 сентября 2023 года скандальный российский политик и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент набрано 280 тысяч военнослужащих. Но, по понятным причинам, такие цифры не могут быть проверены независимыми экспертами.

По данным британской разведки, призыв в армию в стране-агрессоре России продолжает оказывать негативное воздействие на рабочую силу в ее промышленности. Как говорят сотрудники Института экономической политики имени Егора Гайдара, нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

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"В преддверии президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", - говорят британские офицеры.

Как заявил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, Кремль продолжает скрытую мобилизацию, и в этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может и не быть.

"Объявят ли они снова открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Пожалуй, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", - считает офицер.

Однако Скибицкий добавил, что все необходимые организационные меры для мобилизации Кремль уже провел – принято необходимое законодательство, введен электронный учет, а также усилено ответственность за уклонение от призыва.

Как пишут в украинском Генштабе, в связи с катастрофическими потерями русских окупантов ожидается, что в ближайшее время в стране-агрессоре РФ и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения.

"Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Следует отметить, что в этот раз призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины", – написали в Facebook украинские офицеры.

Мобилизация в РФ

Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором. Служба внешней разведки Украины уже сообщала, что оборонные предприятия РФ принимают на работу людей с судимостью и бывших наркоманов, отметили в ISW.

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск. Оккупанты России активизировались в Запорожской области и опасаются контрнаступления ВСУ на свои позиции в регионе, сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Позднее российский оппозиционер вскрыл планы Путина на новую волну мобилизации. Для тотальной мобилизации, о которой говорят "ура-патриоты", возможностей у российского режима нет, считает Игорь Яковенко.

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