УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

Дмитрий Видоменко
11 сентября 2023, 12:07 обновлено 11 сентября, 12:24
22
Страна-агрессор Россия намерена провести мобилизацию сотен тысяч человек, но на всеобщую не пойдет, сообщает британская разведка.
Мобилизация в РФ, российские военные
Путинский режим намерен набрать 420 тысяч контрактников / коллаж фото Telegram, Радио Свобода

Мобилизация сотен тысяч человек в стране-агрессоре РФ для войны с Украиной оказывает негативное влияние на экономику. Как считают в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, перед президентскими выборами в 2024 году на всеобщую мобилизацию, скорее всего, путинский режим не будет.

Как отмечается в сводке, есть информация, что до конца нынешнего года российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников. 3 сентября 2023 года скандальный российский политик и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент набрано 280 тысяч военнослужащих. Но, по понятным причинам, такие цифры не могут быть проверены независимыми экспертами.

По данным британской разведки, призыв в армию в стране-агрессоре России продолжает оказывать негативное воздействие на рабочую силу в ее промышленности. Как говорят сотрудники Института экономической политики имени Егора Гайдара, нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

видео дня

"В преддверии президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", - говорят британские офицеры.

Как заявил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, Кремль продолжает скрытую мобилизацию, и в этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может и не быть.

"Объявят ли они снова открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Пожалуй, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", - считает офицер.

Однако Скибицкий добавил, что все необходимые организационные меры для мобилизации Кремль уже провел – принято необходимое законодательство, введен электронный учет, а также усилено ответственность за уклонение от призыва.

Как пишут в украинском Генштабе, в связи с катастрофическими потерями русских окупантов ожидается, что в ближайшее время в стране-агрессоре РФ и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения.

"Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Следует отметить, что в этот раз призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины", – написали в Facebook украинские офицеры.

Мобилизация в РФ

Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором. Служба внешней разведки Украины уже сообщала, что оборонные предприятия РФ принимают на работу людей с судимостью и бывших наркоманов, отметили в ISW.

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск. Оккупанты России активизировались в Запорожской области и опасаются контрнаступления ВСУ на свои позиции в регионе, сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Позднее российский оппозиционер вскрыл планы Путина на новую волну мобилизации. Для тотальной мобилизации, о которой говорят "ура-патриоты", возможностей у российского режима нет, считает Игорь Яковенко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация новости России война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

12:07 Мир
Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

09:45 Украина
ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

09:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:11

"Горит все": Буданов рассказал о "чудо-оружии" России на фронте в Украине

12:10

Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старцаВидео

12:07

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

11:50

Вот как быстро удалить неприятный запах в холодильнике: об этом знают не все

11:37

Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
11:30

Помогал РФ готовить удары по ТЭЦ Киева: СБУ поймала "на горячем" предателя из Нацгвардии

11:24

РФ готовится к новому масштабному наступлению: эксперт назвал возможную дату атаки

11:19

Докажи, что умный: тест Струпа от нейропсихологов за секунды покажет уровень вашего интеллекта

11:04

"Россия стреляет себе в ногу": эксперт спрогнозировал, чем кончатся планы Кремля по давлению на Запад через Беларусь

Реклама
10:39

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти слово "хобби" за 13 секунд

10:25

Деньги для пенсионеров от ООН: в Пенсионном рассказали, будут ли они учитываться при назначении субсидии

10:23

Точилка не нужна: как заточить даже самые тупые ножницы за пару минут

09:59

В Киев неожиданно приехала глава МИД Германии: названы ключевые вопросы переговоров

09:48

Закрывать крышку или нет: эксперты рассказали, как правильно смывать унитаз

09:45

Веселые признаки того, что собака вас обожает: делает ли ваш пес это

09:45

Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

09:32

ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

09:14

Опальный генерал Суровикин получил новую должность в РФ – ISW

08:50

Под Белгородом прогремела серия взрывов: в РФ скулят, что их атаковали дроны

08:46

Гороскоп на завтра 12 сентября 2023: Тельцам нельзя рисковать, Овнам нужен совет

Реклама
08:14

В Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы: что известно

08:12

Украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работино и Клещиевки – ISW

07:56

"Мы впечатлены прогрессом": Нуланд восхитилась контрнаступлением ВСУ

07:30

Выход к Азовскому морю и череда военных успехов: астролог порадовал прогнозом о наступлении ВСУВидео

07:11

Какой сегодня праздник 11 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:02

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

06:35

Почему "ваги" и "терези" – не одно и то же: Авраменко дал ответ

06:34

"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

06:29

Что так тесно связывает Эрдогана и Путинамнение

04:20

Эти запахи убивают мышей: топ проверенных средств против грызунов

03:40

"Чудо, что живой": Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках

03:00

"Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен": Сотник удивил подробностямиВидео

02:40

Закинула ноги за голову с обаятельной улыбкой: Шакира поддразнила фанатов

02:12

"А волосы где?": облысевшая Волочкова превратилась в Майкла Джексона

01:40

"Путину чихать на украинские дроны в Москве": публицист раскрыл самый большой страх диктатораВидео

00:39

Безумная головоломка для мудрецов: надо найти странный эмодзи-сердечко за 5 секунд

10 сентября, воскресенье
23:32

В масках и белорусской форме: на польских пограничников напала группа неизвестных

22:50

"Он постоянно угрожает": Маринина раскрыла подробности террора Войтенко

22:48

"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

22:36

"Очередная позиция взята": Сенцов рассказал о сверхтяжелых боях возле Работиного

Реклама
21:53

F-16 могут передать Украине раньше запланированных сроков, но есть нюанс – WSJ

21:25

Голос країни-13 - 2 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:22

"Путин уже проиграл": в США сделали заявление о результатах войны РФ против Украины

21:13

Бурение сквозь русское мясомнение

20:50

ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

20:16

Собрались за четвертым: Инна Мирошниченко поделилась планом на будущее

19:53

"Украина нуждается в нашей поддержке": в США оценили результаты контрнаступления ВСУ

19:47

В ВСУ намекнули на новую "бавовну" на Крымском мосту

19:30

Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

19:26

Действия французских политиков могут обострить ситуацию на Кавказе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять