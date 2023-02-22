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Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план Путина

22 февраля 2023, 16:09
Оккупанты России активизировались в Запорожской области и опасаются контрнаступления ВСУ на свои позиции в регионе, сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Романенко, войска РФ
Войска РФ в марте будут пытаться захватить Донбасс - Романенко / Коллаж Главред, Минобороны РФ

Агрессор Россия к марту намерена полностью ввести на поле боя свой стратегический резерв в 150-200 тысяч военных. Они будут пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Оккупанты активизировались и на запорожском направлении, где опасаются наступления сил обороны Украины. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что осенью Москва мобилизовала до 300 тысяч человек, большинство из которых уже отправила на войну против Украины. Резервы они задействовали в наступательных действиях на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

По словам эксперта, оккупанты готовят дополнительные резервы, которые, вероятно, бросят на захват Донбасса. Агрессор "собрался" реализовать свои планы ориентировочно до конца марта.

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"Кроме того, россияне готовят дополнительно где-то 150-200 тысяч военных стратегического резерва, которых собираются снабдить тяжелым вооружением. Их подготавливают к следующему наступлению. Думаю, по военной логике, они используют силы этого резерва, чтобы усилиться на востоке и попытаться выполнить политическую задачу Путина по захвату Донбасса.

Путин с начала полномасштабной войны декларировал намерения оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах, о чем напоминал во время своего выступления на Красной площади 9 мая. В очередной раз, теперь уже новому командующему войсками РФ в Украине генералу Герасимову, поставлена задача захватить территории до марта. В последнее время уже даже говорят, что до конца марта", - объяснил Романенко и добавил, что смена захватчиками дат связана с успешными действиями ВСУ, которые отражают вражеские атаки.

Также генерал обратил внимание на активизацию российской оккупационной армии в Запорожской области. Там оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ.

"Российские войска активизируются и в направлении Орехово Запорожской области. Они оценивают направление как перспективное для ВСУ с точки зрения контрнаступления, поэтому строят там оборонительные рубежи и создают резервы. Противник располагает определенными силами в этом районе и пытается наносить контрудары", - отметил бывший замначальника Генштаба ВСУ.

При этом он уточнил, что российский стратегический военный резерв в 150-200 тысяч человек окажется на поле боя в полном составе ориентировочно в марте.

"Россияне понимают, что когда ВСУ соберут и сформируют свои силы с той бронетехникой, которую нам передают, ситуация для них усугубится. Выводы нужно будет делать исходя из того, какая из сторон сможет раньше подготовить свои силы. К тому же следует учитывать погодные условия – бронетехнику эффективнее использовать на сухой почве, учитывая ситуацию с весенней распутицей", - подчеркнул Игорь Романенко.

Наступление России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупационные войска РФ в течение 10 дней пытаются наступать, однако у врага ничего не получается. Захватчики ведут наступательные действия на 5 направлениях, но украинские войска отбивают атаки.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что большое наступление России на Украину уже началось. Оккупанты атакуют и у них ничего не получается. Москва поставила своим войскам задачу до 31 марта оккупировать весь Донбасс.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что оккупационная армия России начала свое новое наступление с февраля. Захватчики ведут боевые действия в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Россияне будут пытаться захватить Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинку, Авдеевку и Угледар Донецкой области.

Смотрите полную версию интервью Игоря Романенко Главреду

Война России против Украины:

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