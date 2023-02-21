Россия к марту бросит в Украину резерв в 150-200 тысяч, но проиграет войну – генерал Романенко

Армия Украины подготовится к контрнаступлению через 2 месяца – территории будут освобождаться как военным, так и дипломатическим путем, считает Игорь Романенко.

Украина будет наносить удары по военным базам, в том числе и на территории России – Романенко / Коллаж Главред

Россия проводит наступательные действия в Донецкой и Луганской областях и атакует позиции сил обороны Украины. Оккупационные войска пытаются занять более выгодные рубежи перед следующим этапом наступления, в рамках которого россияне намерены применить свои дополнительные резервы. Армия Украины держит оборону, отражает атаки, ожидает вооружений от Запада и готовится к переходу к контрнаступлению, которое может начаться уже весной.

В интервью Главреду бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, когда ожидается пик наступления России, оценил вероятность удара вражеских войск в районах Харьковской и Сумской областей, объяснил, от каких факторов зависят сроки начала контрнаступления ВСУ и назвал условие, при котором Киев и Москва могут подписать договор о прекращении войны.

В одном из недавних интервью вы заявили, что Россия готовится бросить в Украину стратегический резерв численностью 150-200 тысяч военных и уточнили, что силы уже постепенно вводят в боевые действия. По вашей оценке, когда будет пик российского наступления и где еще, кроме Донбасса, они могут быть задействованы?

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Надо разделять человеческий ресурс России, который она готовит для фронта. В рамках первой волны частичной мобилизации они набрали до 300 000 человек и большинство из них уже отправили на войну. Эти резервы они уже сейчас используют в боевых действиях по всей линии соприкосновения – с Купянского (Харьковская область) и до Шахтерского направления (Донецкая область, северо-западнее Угледара).

Кроме того, россияне готовят дополнительно где-то 150-200 тысяч военных стратегического резерва, которых собираются снабдить тяжелым вооружением. Их подготавливают к следующему наступлению. Думаю, по военной логике, они используют силы этого резерва, чтобы усилиться на востоке и попытаться выполнить политическую задачу Путина по захвату Донбасса.

Путин с начала полномасштабной войны декларировал намерения оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах, о чем напоминал во время своего выступления на Красной площади 9 мая. В очередной раз, теперь уже новому командующему войсками РФ в Украине генералу Герасимову, поставлена задача захватить территории до марта. В последнее время уже даже говорят, что до конца марта.

В Москве видят, что им по-прежнему не удается решить вопрос оккупации Донбасса. Даты переносятся, прежде всего, из-за активного противодействия и оборонительных маневров украинской армии на всех пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

При этом российские войска активизируются и в направлении Орехово Запорожской области. Они оценивают направление как перспективное для ВСУ с точки зрения контрнаступления, поэтому строят там оборонительные рубежи и создают резервы. Противник располагает определенными силами в этом районе и пытается наносить контрудары.

Когда российский резерв в 150-200 тысяч окажется на поле боя, пик наступления войск РФ следует ожидать уже в ближайший месяц?

Думаю, в марте.

Россияне понимают, что когда ВСУ соберут и сформируют свои силы с той бронетехникой, которую нам передают, ситуация для них усугубится. Выводы нужно будет делать исходя из того, какая из сторон сможет раньше подготовить свои силы. К тому же следует учитывать погодные условия – бронетехнику эффективнее использовать на сухой почве, учитывая ситуацию с весенней распутицей.

Каждая из сторон готовит резервы и проводит военные расчеты для того, чтобы опередить противника и нанести удар. Наш Генеральный штаб анализирует обстановку и прикладывает усилия для оптимального проведения и завершения оборонительной операции на востоке страны.

Для этого ВСУ нужно остановить продвижение противника, обескровить его и перевести в состояние обороны. Одновременно потребуется реализация сложной задачи по формированию и подготовке резервов, которые можно было бы задействовать на перспективных направлениях. Одно из потенциальных направлений удара – Мелитополь и Бердянск. Был вариант с наступлением на севере Луганской области в направлении Сватово-Кременная, однако у нас, как и прежде, не хватает для этого сил.

На днях в New York Times опубликовали материал, в котором речь шла о том, что войска России могут попытаться окружить ВСУ на Донбассе с севера и юга региона или открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях. Как бы вы могли оценить эти сценарии?

Удар для отвлечения внимания является известным приемом боевых действий. Силы 150-200-тысячного резерва, подготовку которого продолжают россияне, кроме усиления противника на Донбассе, могли бы использоваться и на других направлениях, которые они могут считать неосновными. К примеру, южное направление или те же Сумская и Харьковская области.

Нельзя исключать и вероятности угроз на северном направлении с территории Беларуси. Однако судя по силам, которые сейчас там находятся, направление является менее перспективным для атаки противника.

Но вот на южном или восточном направлениях, особенно южнее Харькова, россияне могут нанести такой удар. В начале войны они уже проводили там первую стратегическую наступательную операцию, планировали несколько охватов и сделать "котел". Но планы провалились, ВСУ пресекли подобные попытки. Более того, на харьковском направлении они сами чуть не оказались в "котле" и были вынуждены отступать.

В январе начальник Генштаба ВС РФ Герасимов вместо Суровикина был назначен командующим войсками России в Украине. Значит ли это, что Москва существенно изменит тактику? Мы видим, что российские войска атакуют по всей линии фронта на Донбассе, но в то же время потерпели болезненные поражения в ходе штурма под Угледаром и Авдеевкой.

Тактика может измениться лишь незначительно. Мы понимаем, что Суровикин и ряд других военачальников, которые возглавляли разные направления и в целом группировку войск РФ в Украине, воспитаны на советской военной школе. Позже ее идеи подхватил и Герасимов, как теоретик и практик ведения гибридной войны. У него даже есть научные разработки. Поэтому принципиальных отличий в подходах двух командующих нет.

Суровикин одновременно является и главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. У него есть опыт уничтожения целых городов и районов российской авиацией в Сирии. Вот он и продолжил действовать по такой же схеме в Украине. И Герасимов от этой тактики отказываться не собирается.

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. Используются новые ракеты, в большом количестве применяются и Х-22. Обстреливаются не только военные, но и гражданские объекты. Разрушаются жилые дома, гибнут наши граждане.

Москва ставит одну и ту же задачу, меняются только исполнители – Суровикин, Пригожин и Герасимов. Если до этого Герасимов, как начальник Генерального штаба, отвечал за все военные действия в целом, то теперь ему выпал, вероятно, последний шанс профессионально себя реализовать в качестве напрямую ответственного за подготовку и проведение всех операций на территории Украины.

Впрочем, оркестр обречен на поражение, вне зависимости от смены исполнителей. Благодаря действиям наших сил обороны.

Как, по-вашему, в дальнейшем будут развиваться события в Запорожской области? Могут ли боевые действия в регионе привести к решающему перелому в войне? Особенно учитывая тот факт, что ВСУ нужно подойти ближе к Крыму, а войска РФ наверняка будут стремиться удержать свой "сухопутный коридор" любой ценой.

Россия в войне руководствуется принципом достижения целей "любой ценой". Неудачи или победы на фронте – вопрос жизни и смерти для Путина. У российских войск преимущество над силами обороны Украины в численности личного состава, достаточно обратить внимание на то, как они отправили на фронт 300 тысяч солдат.

Украина придерживается других принципов. Это проявлялось и при освобождении правобережья Херсонской области – взяли первую линию обороны, но когда началось сопротивление со стороны противника, а потери увеличились, мы останавливались.

Все будет зависеть от того, когда и в каком виде нам удастся сформировать резервы и какие действия предпримут украинские и российские войска. Подобная ситуация ожидается в течение ближайших 2-3 месяцев. Противостояние сил, тяжелейшая подготовительная работа и в результате бои.

Боевые действия, скорее всего, будут на Запорожском направлении. Могут быть и другие варианты развития событий, о которых мы с вами уже говорили – бои в районе Харьковской и Сумской областей. Менее вероятный сценарий – угроза на севере из Беларуси.

В какие сроки возможно контрнаступление ВСУ – во второй половине года или все-таки раньше?

Думаю, контрнаступление ВСУ будет раньше. Подготовка, полагаю, завершится через 2 месяца. Ситуацию предстоит оценивать в целом – нужно понять, в каком состоянии спустя два месяца будут наши войска и силы противника.

Идет напряженная работа по созданию резервов, она проводится на фоне ожесточенных боевых действий на востоке. Линия фронта составляет больше 1 000 км. Мы перемалываем силы россиян, они используют свои резервы.

В боях нам важно не только остановить и обескровить противника, но и сберечь свои резервы. Их надо сохранить и наращивать, особенно в ожидании, когда подойдут подготовленные резервы, которые научились управлять поставленной союзниками бронетехникой.

Как вы думаете, когда и в какие сроки закончится война? О каких сценариях можно говорить – выход на рубежи 24 февраля 2022 года, границы 1991 года или даже после этого война будет идти еще длительный период, но уже в других формах?

Все будет зависеть от результатов применения Украиной и Россией своих резервов от весны до лета. Мы можем освободить все свои территории, но поэтапно. Вопрос состоит в том, как мы их будем возвращать. Вероятно, одна часть территорий будет освобождена военным путем, другая – при помощи послевоенной дипломатии.

Однако прекращение боевых действий – это еще не установление мира. На мой взгляд, подписать мирный договор с Россией Украина сможет только тогда, когда не будет режима Путина. Когда это произойдет, пока непонятно.

Возможен ли сценарий, при котором ВСУ зайдут в приграничные регионы России? К примеру, для решения определенных вопросов безопасности Украины.

Полагаю, как минимум, наши вооружения, которых не так много, будут применяться для нанесения ударов по военным объектам, в том числе и на территории России. Противник понимает только силу – без таких ударов Украине вряд ли удастся эффективно решить вопросы по освобождению оккупированных земель.

Наземная операция армии Украины на территории РФ – маловероятный сценарий?

Возможно все, но сценарий маловероятен. Союзники опасаются участия своих войск в войне и доведения Путина до состояния, когда бы он решился на применение оружия массового поражения. Возможная реакция главы Кремля во многом их останавливает. Западный мир пытается сдержать и Украину.

На войне события могут развиваться совершенно по-разному. В любом случае, Киеву нужно решать вопросы с освобождением наших земель. До тех пор, пока России не будет нанесено поражение, Москва не успокоится даже хотя бы на какое-то время.

Вы вспомнили об оружии массового поражения. В западной прессе появляются публикации об опасениях применения Россией ядерного оружия в случае освобождения Украиной Крыма. Насколько планы Киева могут соотноситься с подобной позицией на Западе?

Подобной точки зрения придерживается часть западных политиков. Однако их позиция меняется под влиянием Украины, армии и народа. В соответствии с международным законодательством мы оставляем за собой право освобождать свои территории военным путем.

В отличие от россиян, которые руководствуются только своими законами, мы придерживаемся международного права. Поэтому мы максимально будем использовать эти возможности для освобождения своих территорий в рамках признанных мировым сообществом границ по состоянию на 1991 год.