Наступление РФ идет по 4-5 направлениям: в ГУР назвали города, на которые нацелились оккупанты

Наступление оккупантов началось в феврале и не имеет стратегического характера, заявил Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий рассказал, на каких направлениях РФ ведет наступательные действия / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала февраля российские оккупанты начали новое наступление. Захватчики активизировались по четырем-пяти направлениям, но их наступательные действия не носят стратегического характера. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью АР.

"После того, как они (российские войска - ред.) отошли от Херсона - когда были вынуждены покинуть Херсон и правобережье Днепра - они перегруппировались. Прошло два месяца. И действительно, с начала февраля начались наступательные действия", - рассказал Скибицкий.

Наступление оккупантов не имеет стратегического характера, но есть как минимум четыре-пять направлений, где начались активные боевые действия - это Луганская, Донецкая и Запорожская области.

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По словам Скибицкого, сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, а также Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

"Несмотря на напряженные бои на этом участке фронта, успехи России незначительны и свидетельствуют об истощенности ее сил", - отметил Скибицкий.

Новое наступление РФ в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов оккупанты не имеют.

Буданов также рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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