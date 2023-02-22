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Большое наступление РФ уже идет, но успехов нет: Буданов назвал стратегическую задачу оккупантов

22 февраля 2023, 11:47
Основная цель российских оккупантов состоит в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов рассказал о наступлении оккупантов / Фото УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов оккупанты не имеют.

"Большое наступление России, которое является их целью, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление", – рассказал Буданов в интервью Forbes.

При этом у захватчиков есть стратегическая задача. Она состоит в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", – сказал глава ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что реальные возможности россиян ограничены.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука заявил, что российские оккупанты уже пошли в наступление, но оно вскоре начнется не только на Донбассе. Удара стоит ожидать с трех направлений.

Из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

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