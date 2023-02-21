УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Большое наступление россиян уже угасло": Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронте

21 февраля 2023, 20:48
Секретарь СНБО подчеркнул, что победа в этой войне будет на стороне Украины. Шансов одержать победу у россиян нет.
'Большое наступление россиян уже угасло': Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронте
Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронте / коллаж Главред, скриншот YouTube

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Дело в том, что словосочетание "большой"... погасло. "Большое наступление", как они себе планировали, по их замыслу длится 8-10 день, никаких успехов враг не имеет. Сегодня есть 5 направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство", - рассказал Данилов.

По его словам, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля обсуждался этот вопрос. Он также отметил, что перед событиями 24 февраля, президент Владимир Зеленский почти ежедневно проводит заседание Ставки.

видео дня

Секретарь СНБО выразил убеждение, что победа будет на стороне Украины.

"Отпор обязательно будет предоставлен агрессору. Шансов одержать победу у россиян нет", - сказал Данилов.

Россия пошла в новое наступление на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление на Украину. Украинский гарант подчеркнул, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступления. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Смотрите видео Главреда - чего ждать от РФ 24 февраля

Больше новостей о войне в Украине:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:50

Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете

20:48

"Большое наступление россиян уже угасло": Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронтеВидео

20:45

Виталий Портников. Как Путин убегает от реальностиВидеоблоги

20:24

Что на самом деле означает визит Байденамнение

20:00

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:45

Святослав Вакарчук похвастался первыми словами сына Ивана на украинском языкеВидео

19:45

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

19:27

"Можем потерять территории и тысячи украинских солдат": РФ будет наступать на 3 направлениях - ТукаВидео

19:21

"США не собираются атаковать РФ": Байден обратился к россиянам и призвал остановить войнуВидео

Реклама
19:11

Как почистить белые стулья: мебель будет сверкать, если воспользоваться 3 средствами

19:07

Историческое выступление Байдена в Польше: президент США обратился к россиянам и ПутинуВидео

18:59

Украинцам будут выплачивать помощь от французской организации: как получить более 6 тысячВидео

18:48

Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

18:45

"Ситуация тяжелая": военный рассказал о вероятном наступлении оккупантов на ЗапорожьеВидео

18:39

Си Цзиньпин собирается в РФ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам – The Wall Street JournalВидео

18:13

"Рогатками не повоюешь": дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войныВидео

17:48

"Эти олухи поверили в собственную богоизбранность": в РФ запутались в своих целях в Украине – ТукаВидео

17:34

Как приготовить вкуснейшие сырники: секреты, которые сделают блюдо незабываемымВидео

17:16

Как определить свои личные границы и научиться никогда не давать себя в обиду

17:04

В ВСУ четко ответили, ждать ли 24 февраля массированного налета российских самолетов на КиевВидео

Реклама
16:55

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

16:50

Медведев и другие чиновники уснули во время речи ПутинаВидео

16:50

Над потугами Путина тихо ржали даже в Россиимнение

16:44

Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогнозВидео

16:41

Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способВидео

16:26

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:20

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - ОгрызкоВидео

16:19

"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войныВидео

16:18

В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17Видео

16:01

Дипломат спрогнозировал, о чем в контексте войны Байден скажет в ВаршавеВидео

15:57

"Путин готовится к новым наступлениям": Столтенберг раскрыл планы диктатораВидео

15:40

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:36

Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

15:26

"Путин сам сделал этот выбор": в США назвали абсурдной речь главы Кремля 21 февраляВидео

15:18

"Подготовка ведется": Тука рассказал о возможном наступлении врага на КиевВидео

15:13

Пригожин вызверился на Герасимова и Шойгу: "Люди гибнут пачками, а они хихикают"

15:01

РФ накрыла Херсон и Очаков огнем из РСЗО: много погибших и раненых

15:00

Отец-молодец: у Джуда Лоу родился седьмой ребенокВидео

14:56

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

14:54

Бывшая невеста Владимира Кличко поделилась трагедией - ушел из жизни близкий член семьи

Реклама
14:39

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из КиеваВидео

14:27

Путин разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"Видео

14:26

Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИВидео

14:07

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

14:04

Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломатВидео

13:50

Как быстро успокоиться и не нервничать: действенные способы на все случаи жизни

13:50

Итальянская небожительница: Моника Беллуччи заголила ножки в чулках на обложке крутого глянца

13:47

Война продлится 2-3 года и будет кровавой, нет предпосылок для ее окончания в 2023-м – ТукаВидео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

13:14

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять