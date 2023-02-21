'Большое наступление россиян уже угасло': Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронте

Секретарь СНБО подчеркнул, что победа в этой войне будет на стороне Украины. Шансов одержать победу у россиян нет.

Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронте / коллаж Главред, скриншот YouTube

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Дело в том, что словосочетание "большой"... погасло. "Большое наступление", как они себе планировали, по их замыслу длится 8-10 день, никаких успехов враг не имеет. Сегодня есть 5 направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство", - рассказал Данилов.

По его словам, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля обсуждался этот вопрос. Он также отметил, что перед событиями 24 февраля, президент Владимир Зеленский почти ежедневно проводит заседание Ставки.

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Секретарь СНБО выразил убеждение, что победа будет на стороне Украины.

"Отпор обязательно будет предоставлен агрессору. Шансов одержать победу у россиян нет", - сказал Данилов.

Россия пошла в новое наступление на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление на Украину. Украинский гарант подчеркнул, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступления. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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