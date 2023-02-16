"Российское наступление уже началось": Зеленский рассказал о бойне

Президент Украины отметил, что оружие - это единственный язык, который понимает Россия.

Владимир Зеленский / president.gov.ua, 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине.

В интервью BBC президент Украины отметил, что такое наступление ранее неоднократно прогнозировали.

"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил он, комментируя новое наступление россиян.

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По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский также отмел компромиссы по окончанию войны.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", – сказал он.

Также Зеленский надеется, что Беларусь не присоединится к войне: "Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем".

Новое наступление РФ в Украине

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

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