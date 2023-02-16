"Российское наступление уже началось": Зеленский рассказал о бойне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине.
В интервью BBC президент Украины отметил, что такое наступление ранее неоднократно прогнозировали.
"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил он, комментируя новое наступление россиян.
По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.
"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил Зеленский.
Владимир Зеленский также отмел компромиссы по окончанию войны.
"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", – сказал он.
Также Зеленский надеется, что Беларусь не присоединится к войне: "Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем".
Новое наступление РФ в Украине
Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.
Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.
Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.
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