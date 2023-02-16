Кремль готов послать больше военных в мясорубку: РФ соберет силы для наступления не раньше мая – CNN

Российские силы вероятно пойдут в наступление раньше, чем будут готовы. Причина этого - политическое давление со стороны Кремля.

Россия сможет собрать силы для нового масштабного наступления не раньше мая / Минобороны РФ

США и союзники скептически относятся к тому, что страна-агрессор Россия накопила силы и ресурсы для достижения хоть каких-то успехов на войне в Украине. По оценкам американских военных, оккупантам потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей США, Великобритании и Украины.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Россия увеличивает количество сил, расположенных на ее границе и на оккупированной территории в Украине, некоторые из сил набраны в результате частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. Несмотря на увеличение численности, западные союзники не видят свидетельств существенных изменений в способности этих сил проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новой территории.

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"Маловероятно, что российские силы будут лучше организованы, поэтому маловероятно, что они добьются особенно больших успехов, хотя они, похоже, готовы послать больше войск в мясорубку", — сказал высокопоставленный британский чиновник.

По оценкам американских военных, российским военным потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления, но российское руководство хочет действовать как можно скорее.

В настоящее время США считают вероятным, что российские силы пойдут в наступление раньше, чем будут готовы. Причина этого - политическое давление со стороны Кремля.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Это не впечатляет по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", — сказал CNN высокопоставленный украинский дипломат.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник в Брюсселе, что США не видят, что Россия "сосредотачивает свои самолеты" перед воздушной операцией против Украины.

"Что касается того, собирает ли Россия свои самолеты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Мы знаем, что у России есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей", — сказал он.

"Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", - добавил Остин.

Глава Пентагона также сказал, что ожидает, что Украина "проведет наступление весной".

Новое наступление РФ в Украине

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

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